Conosciamo meglio alcuni aspetti professionali del futuro allenatore dell’Empoli. Roberto D’Aversa è noto per il suo stile di gioco pragmatico e organizzato. Ecco alcune caratteristiche principali del calcio che fa giocare:

Sistema di Gioco: Solitamente utilizza il modulo 4-3-3. In questo schema, i difensori laterali hanno il compito di spingere sulle fasce, mentre i centrocampisti sono responsabili sia della fase di interdizione che della costruzione del gioco. Gli attaccanti esterni, invece, devono saper rientrare per difendere e supportare il centravanti. Ha però mostrato flessibilità tattica passando occasionalmente al 4-4-2 o al 3-5-2, a seconda delle circostanze e degli avversari.

Difesa Solida: D’Aversa pone grande enfasi sull’organizzazione difensiva. Le squadre di D’Aversa sono note per la loro compattezza, con reparti che si muovono all’unisono e una marcatura stretta sugli avversari. L’allenatore adotta un pressing coordinato, con i giocatori che cercano di recuperare palla il più velocemente possibile, specialmente nelle zone alte del campo.

Transizioni Rapide: Uno degli aspetti chiave del suo gioco è la capacità di effettuare transizioni rapide dalla fase difensiva a quella offensiva. Le sue squadre cercano di recuperare la palla; una volta recuperata la palla, le squadre di D’Aversa cercano di lanciarsi rapidamente in contropiede, sfruttando la velocità degli attaccanti e l’abilità dei centrocampisti di lanciare il gioco. Questo stile di gioco non solo mette sotto pressione le difese avversarie, ma spesso permette di creare occasioni da gol in superiorità numerica.

Utilizzo delle Fasce: In fase offensiva, le squadre di D’Aversa tendono a sfruttare molto le fasce laterali, utilizzando i terzini e gli esterni per creare superiorità numerica e mettere palloni in area. I cross dalle fasce sono una componente fondamentale dell’attacco, con gli attaccanti pronti a sfruttare i palloni messi in area.

Lavoro di Gruppo e Disciplina: Sotto la sua guida, ogni giocatore ha compiti specifici e ben definiti. La disciplina tattica è un elemento cruciale del suo approccio, e ogni giocatore deve rispettare il piano di gioco. La mentalità del gruppo è fortemente orientata al sacrificio e alla dedizione, elementi essenziali per il successo del modello di gioco di D’Aversa.

Attenzione ai Dettagli: D’Aversa è noto per la sua meticolosità nella preparazione delle partite, studiando attentamente gli avversari e preparando strategie specifiche per ogni incontro.

Adattabilità: Anche se ha dei principi di gioco ben definiti, D’Aversa è capace di adattare la sua squadra in base alle situazioni di gioco e agli avversari, mostrando una certa flessibilità tattica.

Questo stile di gioco ha permesso a D’Aversa di ottenere buoni risultati, soprattutto con il Parma, con cui ha conquistato due promozioni consecutive dalla Serie C alla Serie A e ha mantenuto la squadra nella massima serie per diverse stagioni.