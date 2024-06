L’ex capitano azzurro, Ighli Vannucchi, ha parlato a “news.superscommesse.it”, interpellato sul nuovo allenatore dell’Empoli:

“Quello di Roberto D’Aversa è un nome importante, malgrado l’ultimo episodio increscioso che lo ha coinvolto sulla panchina del Lecce. Credo che abbia tutti i presupposti per riproporsi a buoni livelli. L’Empoli è un club sempre attento allo scouting e alla valorizzazione della propria “cantera”. Il settore giovanile è il fiore all’occhiello, un modello di riferimento per tutto il calcio, non soltanto quello italiano. Tommaso Baldanzi è la dimostrazione di quanto sia fruttuoso questo metodo di lavoro. Con questo club sono riuscito a trovare la mia dimensione di calciatore, riuscendo a esprimermi sempre con naturalezza e serenità, perché è un posto che fa venire gran voglia di giocare a calcio. Sono certo che anche D’Aversa avrà da divertirsi, qualora diventi l’allenatore di questa squadra”