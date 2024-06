L’Empoli sembra aver messo gli occhi su Baldovino Cimino, giovane difensore del Cosenza classe 2004. Nato in provincia di Caserta, Cimino ha fatto sedici apparizioni in Serie B nella scorsa stagione, dimostrando una maturità calcistica che ha catturato l’attenzione degli osservatori.

Cimino ha trascorso gli ultimi anni tra i settori giovanili del Cosenza e della Juve Stabia, consolidando la sua posizione tra le fila dei “lupi calabresi” nella scorsa stagione. Nonostante sia un nome per noi poco conosciuto, il direttore sportivo dell’Empoli, Roberto Gemmi, avrà indubbiamente una conoscenza approfondita delle sue capacità e del suo potenziale. Assieme lo scorso anno. Di lui si dice che con i suoi 78 kg distribuiti su 185 cm di altezza, Cimino è un terzino destro (adattabile anche in mezzo) molto rapido e dotato di buona qualità che gli permette di essere molto pericoloso quando raggiunge il fondo per il cross.

La procura del giocatore è nelle mani di Mario Giuffredi, un nome noto dalle nostre parti. Questo interesse trova riscontri anche tra gli esperti di mercato, con la sensazione che l’eventuale acquisizione possa essere una mossa strategica per il futuro. L’idea potrebbe essere quella di far crescere il giovane difensore, senza metterlo subito sotto pressione in Serie A.