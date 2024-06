Ormai ci siamo e Roberto D’Aversa sarà l’allenatore dell’Empoli per la stagione 2024/25. Con l’inizio del ritiro le sue energie saranno concentrate unicamente e totalmente per la salvezza degli azzurri. Da avversario sono stati sei gli incroci tra il tecnico nato in Germania e la nostra squadra. Il biancio è in totale equilibrio, infatti D’Aversa ha vinto due volte, due volte ha perso ed in due occasioni è arrivato il segno X.

Il primo incrocio con D’Aversa l’Empoli lo ha avuto nel settembre del 2017, in serie B. Al “Tardini” si giocava Parma-Empoli con gli azzurri allenati da Vincenzo Vivarini. L’Empoli si impose per 2-1 con vantaggio di Caputo, momentaneo pareggio di Lucarelli e poi gol vittoria di Simic. Nel corso di quella stagione il secondo confronto. Nel girone di ritorno, ma con Andreazzoli sulla nostra panchina, gli azzurri asfaltarono il Parma di D’Aversa per 4-0; i gol arrivano da una doppietta di Donnarumma, Caputo e Maietta nel recupero. Le due squadre salirono assieme in serie A.

Con D’Aversa confermato a Parma, l’Empoli si ritrovò a sfidare l’attuale allenatore due volte anche nella stagione 18/19, appunto in serie A. Nel settembre del 2018 ebbe la meglio la squadra crociata di D’Aversa che, in casa, ci superò di misura grazie ad un gol di Gervinho. Nel ritorno ad Empoli, con Beppe Iachini ad allenare gli azzurri, la gara terminò con un pirotecnico 3-3 raggiunto da noi nel recupero. Gervinho aprì le marcature, con Dell’Orco a pareggiare dopo tre minuti. Nel finale di primo tempo arrivò però il nuovo vantaggio emiliano con Rigoni. La ripresa si apre con il secondo pareggio azzurro firmato da Caputo su rigore, al minuto 82’ però Alves riporta avanti la formazione di D’Aversa ma al 91’ un autogol dello stesso Alves manda il Castellani in visibilio.

La quarta sfida arriva nella serie A 2021/22, con D’Aversa ad allenare la Samp. Andreazzoli sulla nostra panchina. Netta vittoria blucerchiata grazie alla doppietta di Caputo da ex e di Candreva. La gara di ritorno non vede più D’Aversa allenare la Samp. L’ultima sfida risale alla gara di andata con il Lecce nell’ultima stagione di A, la gara terminò sull 1-1 con vantaggio giallorosso di Banda e pareggio dell’Empoli grazie all’autogol di Rafia.