La scuola calcio Empoli Giovani si trasforma e si evolve nel Progetto Territoriale Empoli Giovani. Un nuovo modello che prevede il decentramento della formazione verso le società affiliate dell’area Empolese, Empolese Valdelsa e Valdarno. Si rafforza, dunque, il coinvolgimento attivo e continuo delle realtà locali, con un significativo aumento del numero dei bambini del territorio che verranno formati attraverso le metodologie ed i valori di Empoli Football Club.

“Il progetto, che coniuga aspetti tecnici, di scouting e sociali — spiega il responsabile dell’Attività di Base Tommaso Dalledonne — ha l’obiettivo di aumentare la qualità a livello territoriale ed evitare che il talento si disperda, il tutto senza andare in competizione con le realtà dilettantistiche di zona. Una strategia che consentirà al Club una presenza capillare, consolidando il legame con le società affiliate”.

“L’Empoli si prenderà carico di fare formazione in tutti i centri territoriali che aderiranno al progetto — afferma il responsabile di Empoli Academy Filippo Lupi —. I nostri tecnici, infatti, visiteranno le società affilate in maniera costante e periodica, esportando il modello Empoli Academy. L’obiettivo diventa quindi la formazione continua di circa 5000 bambini e non limitarsi ai 200 come accaduto fino ad ora”.

Empoli Fc