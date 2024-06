Il Presidente azzurro, Fabrizio Corsi, ha parlato ai microfoni dell’edizione regionale del TG3

“ La scelta di D’Aversa nasce dal perché è un allenatore che ha contenuti ed ha questo appeal nei confronti della squadra. Mi è piaciuto ed a sensazione mi è sembrata la persona giusta per condurre la squadra. Per Nicola sono dispiaciuto, ci sarebbe da fargli una statua e virtualmente gliela faremo come è stata fatta per altri. Ha fatto un’impresa ed ovviamente se lui ha preferito altri lidi vuol dire che non ci ha visto come la miglior opzione per la sua carriera. Questo è un punto fondamentale sul quale si va invece a ricercare chi vede Empoli come una opportunità. La rosa avrà dei contenuti di cinque o sei giovani che riteniamo possano darci sia come valore tecnico che come valore patrimoniale. L’avventura di quest’anno mi sembra molto dura, ci proveremo”