Dal punto di vista della notizia non ci sono certo novità, anzi. Quello che di nuovo c’è è l’aspetto temporale, visto che tra oggi e domani si dovrebbe sbloccare definitivamente il nodo legato a Davide Nicola. Il tecnico piemontese già da giorni è in accordo con il Cagliari, e sarà da lì che ripartirà per la prossima stagione. Tra i due club c’era da giorni una sorta di stallo, legato all’indennizzo che l’Empoli avrebbe voluto per poter liberare l’allenatore. Con l’Empoli che adesso ha trovato il sostituto, con la logica fretta di poterlo contrattualizzare, la situazione Nicola sembra andare verso lo sblocco.

Come raccontato nelle ultime giornate, la soluzione che sembrava esser trovata pareva quella dell’acquisto da parte dei rossoblù di un nostro calciatore. Il tutto con una maggiorazione economica. Stando alle ultime, la situazione potrebbe sbloccarsi senza paletti. La già citata fretta, ma anche la serenità di aver trovato un tecnico apprezzato per ripartire, sembra essere il fattore principale.

Nella giornata di oggi è previsto, a Milano, un incontro tra i due direttori sportivi e con questo ci si attendono notizie che portino poi ai famosi comunicati. Non è da escludere però che Cagliari ed Empoli tornino a parlare visto il forte interesse dei sardi per Luperto, con anche il discorso Marin non del tutto chiuso.