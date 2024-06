Si accendono i riflettori sul mercato estivo dell’Empoli e il primo grande obiettivo sembra essere il giovane attaccante dell’Inter, Sebastiano Esposito. Come anticipato il 6 giugno da PianetaEmpoli, e successivamente ripreso anche dai media nazionali, il club toscano sta puntando con decisione sul talento nerazzurro, che rientra dal prestito alla Sampdoria. Esposito, classe 2002, è un attaccante promettente che ha già mostrato il suo potenziale nelle passate stagioni. Dopo un anno di B con la Sampdoria, è pronto per una nuova sfida, e l’Empoli potrebbe rappresentare la piazza ideale per la sua crescita.

L’Empoli ha bisogno di un rinnovamento in attacco e l’arrivo di Esposito potrebbe dare una svolta importante. Il giovane è noto per la sua velocità, tecnica e capacità di finalizzazione, caratteristiche che potrebbero integrarsi perfettamente nel gioco dell’allenatore D’Aversa. Il direttore sportivo dell’Empoli, Roberto Gemmi, è determinato a ricostruire un reparto offensivo che nella scorsa stagione ha mostrato molte lacune, ed oggi è scarico numericamente. Il giovane attaccante dell’Inter potrebbe essere il primo tassello di questo nuovo progetto. Le trattative sembrano ben avviate e, secondo fonti a noi vicine, entro la fine della settimana Gemmi incontrerà fisicamente la dirigenza nerazzurra per discutere le condizioni del prestito.

Tra l’altro, questo cognome dalle nostre parti, evoca grandi emozioni. Ricordiamo inoltre che per Esposito ci sono undici presenze in Under21.