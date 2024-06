Le sirene della Bundesliga si fanno sentire per Liberato Cacace, difensore neozelandese in forza all’Empoli. Dopo aver attirato l’attenzione del Palermo di Alessio Dionisi, il terzino sinistro sta ora suscitando l’interesse di due club tedeschi: Bochum e Union Berlino. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Tirreno”, entrambe le squadre starebbero monitorando da vicino le prestazioni di Cacace.

Il giocatore, arrivato all’Empoli per una cifra di 4 milioni di euro, potrebbe essere ceduto di fronte ad un’offerta adeguata. La società, consapevole del valore del proprio difensore, potrebbe prendere in considerazione una proposta vantaggiosa, soprattutto se proveniente da un campionato prestigioso come quello tedesco.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se le lusinghe tedesche si trasformeranno in una vera e propria trattativa.