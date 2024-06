Abbiamo già fatto il punto della situazione su quella che è la rosa che ad oggi avrebbe a disposizione l’Empoli, ragionando soltanto su coloro che certamente ci saranno alla data del 1 Luglio. Proviamo però a vedere quella che sarebbe la probabile formazione che oggi, 19 giugno, manderebbe ipoteticamente in campo Roberto D’Aversa. Salvo stravolgimenti, crediamo che D’Aversa voglia adottare con certezza la difesa a quattro. E nel 4-3-3 il modulo che maggiormente rappresenta la sua abitudine. Ovviamente rosa corta e pochi ballottaggi per questa virtuale amichevole.

In porta va Perisan che non ha concorrenza al momento. La difesa è il reparto che porta maggiori scelte, partendo con quella che si dovrebbe fare in mezzo tra Walukiewicz ed Ismajli, ma il polacco per caratteristiche potrebbe essere preferito. Ovviamente a destra (anche se adesso è infortunato) mettiamo Ebuehi che preferiamo a Stojanovic, con la coppia Walu-Luperto in mezzo. Altro ballottaggio lo si trova nel ruolo del terzino sinistra, la conoscenza di Pezzella da parte del tecnico potrebbe oggi essere dominante e quindi mandiamo in campo l’ex Parma. In mezzo le scelte sono abbastanza obbligate. Grassi in cabina di regia, sulla mezzala destra Fazzini, su quella sinistra oggi si potrebbe pescare uno tra Henderson ed Haas. Guardando alle caratteristiche, scegliamo lo scozzese. Davanti non ci sono proprio scelte con Gyasi che verrebbe alzato rispetto alla passata stagione e poi le due carte d’identità opposte, Caputo e Shpendi.

Questo il nostro Empoli, allenato da Roberto D’Aversa del 19 giungo: Perisan; Ebuhei, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Fazzini, Grassi, Henderson; Gyasi, Caputo, Shpendi. Ovviamente questo è solo un gioco, l’Empoli sarà decisamente trasformato rispetto all’undici sopra sciorinato.