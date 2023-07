Dazn ha annunciato le novità del suo listino per la stagione 2023-2024. Restano sempre tre i piani tariffari, ma è ora possibile avere uno sconto qualora si optasse per il Pass Annuale con pagamento in un’unica soluzione per tutti gli abbonamenti. DAZN ha inoltre annunciato di aver stretto un accordo con tivùsat per la distribuzione dei contenuti della Serie A anche tramite la sua piattaforma satellitare. Continuano, inoltre, gli investimenti in tecnologia ad ulteriore rafforzo del NOC italiano. Per quanto riguarda i piani tariffari, restano sempre tre: DAZN Start, DAZN Standard e DAZN Plus. Rispetto alle novità annunciate lo scorso giugno, che prevedevano dei costi ridotti in caso di un abbonamento con vincolo annuale ma con rata mensile, è ora possibile risparmiare ulteriormente in caso di pagamento in unica soluzione. I costi mensili dei piani Start e Standard aumentano di un euro al mese.

DAZN Start consente di associare fino a quattro dispositivi e guardare contemporaneamente su due a patto che siano connessi alla stessa rete internet. Questo pacchetto base è disponibile a 13,99 euro al mese (168 euro all’anno) qualora si scegliesse la possibilità di disdire con 30 giorni di preavviso. DAZN ha comunque previsto un prezzo scontato di 9,99 euro al mese (120 euro all’anno) in caso si optasse per la sottoscrizione annuale ma con la garanzia di una permanenza minima di 12 mesi. Il pagamento mensile deve essere fatto tramite carta di credito, debito o paypal, non tramite gli app store digitali di Apple o Google. La novità riguarda la terza possibilità offerta da DAZN, ossia il pagamento annuale anticipato in un’unica soluzione. In questo caso, il prezzo di DAZN Start scende a 88,99 euro (che si traduce in un costo mensile di 7,42 euro)

DAZN Standard consente di guardare in contemporanea tutti gli eventi live trasmessi (comprese tutte le partite di Serie A, Serie B, laLiga spagnola, l’Europa League e altro) o i contenuti on demand su due dispositivi dei sei dispositivi associabili, anche in questo caso a patto che entrambi siano connessi alla stessa rete internet della propria abitazione. DAZN Standard è disponibile ora a 40,99 euro al mese (492 euro all’anno) qualora si scegliesse la possibilità di disdire con 30 giorni di preavviso. In caso sottoscrizione annuale con la garanzia di una permanenza minima di 12 mesi il prezzo mensile scende a 30,99 euro (372 euro all’anno). Il pagamento mensile deve essere fatto tramite carta di credito, debito o paypal, non tramite gli app store digitali di Apple o Google. La terza opzione, quella relativa al pagamento annuale anticipato in un’unica soluzione, prevede un prezzo di 299 euro all’anno, che si traducono in un costo mensile di 25 euro.

DAZN Plus, infine, consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand (come Standard) su due dei sette dispositivi associati, anche se si trovano in luoghi differenti. DAZN Plus è disponibile ora a 55,99 euro al mese (672 euro all’anno) qualora si scegliesse la possibilità di disdire con 30 giorni di preavviso. In caso sottoscrizione annuale con la garanzia di una permanenza minima di 12 mesi il prezzo mensile scende a 45,99 euro (552 euro all’anno). L’opzione relativa al pagamento annuale anticipato in un’unica soluzione prevede un prezzo di 449 euro all’anno, ossia un costo mensile di 37 euro. Come per i piani precedenti, anche per PLUS è possibile annullare il rinnovo automatico direttamente dall’area “Il mio account” ed è possibile sottoscriverlo solo pagando carta di credito, debito o paypal, non tramite gli store digitali di Apple o Google.