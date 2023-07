Uno dei ragazzi sotto osservazione in questa prima parte di preparazione è sicuramente, Francesco Donati. Il livornese classe 2001, terzino destro, è di rientro dopo il prestito ad Ascoli dove ha fatto bene. Vedendo gli allenamenti di questi giorni, il ragazzo sembra davvero bene inserito nei meccanismi della squadra, ed anche nella prima amichevole (ovviamente l’avversario lascia il tempo che trova) si è ben distinto. Ci sarà però da capire cosa fare con lui. Il giocatore è indubbiamente apprezzato dalla società, e l’errore più grande da non fare è quello di fargli perdere un anno.

Molto dipenderà dal destino di Stojanovic. Se lo sloveno dovesse uscire in questa finestra di mercato, allora Donati dovrebbe restare quasi con certezza. Cosi non fosse, e magari già lo si sapesse, per lui si potrebbe aprire ad un nuovo prestito. Proprio in questa direzione si sarebbe fatto sentire il Lecco, già sulle tracce di Degli Innocenti. I lombardi non sono ancora certi della partecipazione alla B, anche se molto fiduciosi, e vorrebbero già poter allestire una squadra con dei giovani di prospettiva. Ecco che quindi, in relazione a quanto detto sopra, per Donati questa potrebbe essere una seria possibilità.