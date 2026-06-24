La Lega di Serie A ha reso noti gli orari ufficiali nei quali si disputerà il primo turno di Coppa Italia, ovvero i trentaduesimi di finale. Come già detto su queste pagine, per l’Empoli ci sarà la trasferta di Pisa contro i nerazzurri nel derby.
La collocazione non è sicuramente delle più felici visto che la partita si disputerà lunedì 17 Agosto alle ore 18:00. Ovviamente seguiremo in diretta testuale la gara.
Ready for win! 💪
Chi vince affronta poi le Nane
bisogna fare la squadra con quelli dell’ UISP quest’ anno