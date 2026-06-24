La Lega di Serie A ha reso noti gli orari ufficiali nei quali si disputerà il primo turno di Coppa Italia, ovvero i trentaduesimi di finale. Come già detto su queste pagine, per l’Empoli ci sarà la trasferta di Pisa contro i nerazzurri nel derby.

La collocazione non è sicuramente delle più felici visto che la partita si disputerà lunedì 17 Agosto alle ore 18:00. Ovviamente seguiremo in diretta testuale la gara.

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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