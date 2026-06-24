La situazione è davvero mutevole e ogni ora può succedere qualcosa di interessante, di nuovo, all’interno di uno scenario che, onestamente, non pensavamo di dover raccontare, ovvero quello legato alla figura di un nuovo direttore sportivo. La storia, per quanto breve nei tempi, ormai la conoscete: tutto è riconducibile a soltanto due giorni fa, con Stefano Stefanelli che si stava avvicinando alla Juve Stabia. Oggi è arrivata addirittura l’ufficialità della rescissione del contratto e, di conseguenza, l’Empoli si è ritrovato nella necessità di dover rimpiazzare una figura fondamentale all’interno del proprio assetto sportivo.
In meno di 24 ore sono usciti i primi nomi: due li abbiamo sdoganati ieri sera, altri due nella mattinata di oggi. E proprio uno di quelli di cui vi abbiamo parlato in questa stessa giornata sembra essere, al momento, il candidato più vicino a diventare il nuovo direttore sportivo dell’Empoli. Parliamo di Fabio Artico, figura che conosciamo bene da queste parti, visto che è transitato ad Empoli anche da calciatore, seppur con soltanto tre presenze in maglia azzurra tra il 1997 e il 1998. Artico arriva dalla sua ultima esperienza da direttore sportivo al Cesena, dove ha lavorato dal luglio 2023 al giugno 2025. Da dire che è ancora sotto contratto con i romagnoli. Ovviamente le informazioni sono tutte in divenire, ma iniziano a prendere forma e concretezza, anche perché crediamo che già nella giornata di domani possa arrivare l’ufficialità. Se dovessimo rielaborare in questo momento una sorta di griglia di partenza, diremmo che in seconda posizione resta l’ex direttore sportivo del Pisa, Vaira, che è stato colloquiato dalla proprietà azzurra. Sembra però che qualcosa non sia andato per il verso giusto e che, almeno ad oggi, ci sia una certa distanza. Diversa invece la situazione relativa a Fabio Artico, nei cui confronti il quadro sembrerebbe decisamente più in discesa.
Chiaramente non c’è ancora niente di ufficiale e dobbiamo essere pronti, anche nel giro di poche ore, a ribaltare completamente lo scenario. Però, allo stato attuale delle cose, Fabio Artico è il candidato numero uno per raccogliere l’eredità di Stefano Stefanelli e diventare il nuovo direttore sportivo dell’Empoli Football Club. Le nostre antenne restano ovviamente dritte, pronte a cogliere qualsiasi ulteriore sviluppo, con la sensazione che già nella giornata di domani possa arrivare anche il crisma dell’ufficialità.
Avanti un altro….. Deunasega che tristezza!
Si ma valutatelo dopo che… cioè adesso è aria fritta…
https://m.tuttomercatoweb.com/serie-b/arezzo-costituita-societa-riqualificazione-stadio-nota-club-2247103
Avete capito leggete attentamente …
e quello che vado a dire da tempo immemore!
lo sapevo a cosa serviva i Socio !
smascherati tutti non cambia nulla..
Non fate finta di non capire si capisce bene !
Accendete la luce,
qui è buio pesto!
Che dire…anche se può contare il giusto il DS a Empoli…male, male, male ritrovarsi a fine giugno senza Soci, senza allenatore e senza nemmeno un DS pe’ firmà le scartoffie per comporre una squadra che lotto per la salvezza!
Non vorrei essere pessimista, ma la veggo buia!
strano che ancora nn abbia nominato DS un altro figlio….forse li ha finiti🤔😅
Scusa ma non ho capito.
Leggete attentamente cosa significa Fondo … gestiscano ed escano quando vogliono … non mettono un euro per la parte sportiva , e un inganno non ci fate fregare …
vanno fermati sono il male assoluto …
No Stadio da 21.000 travestito …
Enrico per favore, ci manchi solo te
Lo so ma questa cosa va detta e la più importante di tutte , cosa si va incontro non v’è ne rendete conto ! nessuno fa il bene del tifoso !
di sicuro nn il conte di mo.nte di boro….
Enrico TUTTE le squadre che rifanno lo stadio costituiscono una nuova società per non mischiare le 2 attività e per non inficiare una cosa se l altra va male. Lo stesso Horsi già 7 8 anni fa disse che sarebbe stata creata una nuova società per fare lo stadio. E non c erano americani all orizzonte. Come sempre sommi le pere con le mele.
Sommo che prendono sgravi fiscali a gratis più bonus …
e se le cose vanno male co rimane sul groppone , ma basti vedere una casa a oggi il mantenimento dopo 10 anni , i costi sono alti …
se come andrà non ci sarà un profitto rimane sul groppone al popolo come lo e stato per Piscina e pista di atletica , lo Stadio deve essere gestibile per le dimensioni della città data un botto che non finirà mai , magari 5 anni sembrerà tutto ok ma poi si presentano i conti e sarà un bagno di sangue ! avvertiti a noi serve uno stadio da 12.000 gestibile …
già l’attuale e troppo .
appunto Enrico. Quello che dici te è tutto vero. Ma riguarda la squadra di calcio. Tutti qui agognano il fondo ma il rischio di fare la fine di Spezia e Spal ci sarà ovviamente. Ma lo stadio è un altra faccenda.
Allora si porta dietro Mignani come allenatore !
….lo volevo scrivere io Artico/Mignani
Per Artico si tratterebbe di un ritorno a Empoli, dato che alla fine degli anni Novanta ha vestito la maglia azzurra da attaccante, esordendo in Serie A proprio in un derby contro la Fiorentina (giocato il 28 settembre 1997 e vinto dall’Empoli per 2-1 al Franchi). PS… di quella gara, conservo la maglia di Fusco💙
Angelo che ne pensi di ARTICO come ds?
Caro Doc, potrei pure rispondere che tra tutti i nomi che girano è probabilmente il più intrigante. È potrei pure aggiungere che in senso assoluto c’è di meglio. Ma, capisci bene, che è una risposta che avrebbe bisogno di qualche altro dato per essere attendibile.
Semplice Baggio, te la spiego facile facile. L’Arezzo costituisce una nuova societa chiamata Pinco che ha uno scopo di costruire un nuovo Stadio in cui far giocare l’Arezzo (Pallino), sia per giocare a pallore, ma soprattutto per guadagnare sul merchandise e sui negozi dello stadio, oltre che da tutti gli altri eventi organizzati nello stadio) dove questa società Pinco ha una durata ben stabilita e alla quale l’Arezzo SS Pallino mantiene sia il nome, che le competenze, ma che apre anche le porte ad altri investitori. Chi aderirà alla Pinco Pallino ne beneficierà dei dividendi, ma per farlo prima sgancierà i quattrini!
Quello che vuole dire Enrico è questo, fin qui sembra tutto bello, ma che succede poi quando arriverà il temine che già in fase di creazione si è data la Pinco Pallino? Sarà rifinziata in una nuova società Pinco Pallino 2 la vendetta, o farà la botta e “addio nini”!
Attenzione che è probabile che la società Arezzo SS se verrà rifinaziata una Pinco pallino 2 conti poi come il due di picche a scopa e se hanno fortuna gli lasciano il nome, sennò ri-addio nini!
ottima spiegazione,scusate, pensavo fosse una risposta per l’articolo di Artico.
Ok, ribadisco.
Ma ci spiegate perché Gemmi prima, Stefanelli adesso, hanno deciso di andarsene?..
E su Artico, ci potete dire quali giocatori ha scovato e lanciato?…
Perché è questo il metro di giudizio per capire la bravura di un DS.
Cuorematto prima di tutto Gemmi non se ne é andato, ma é stato mandato via. In secondo luogo, a proposito di Artico, esiste internet e la possibilità di reperire tutte le informazioni possibili
1) perché Gemmi è stato mandato via?
2) link dove posso trovare le “scoperte” di Artico?
Non contesto che Stefanelli sia andato via, dato che oggettivamente ha aggiunto poco o niente al lavoro malfatto da Gemmi…. mi piacerebbero sapere le motivazioni e perché adesso e non 10gg fa…. spero che gli eventi mi diano le risposte che cerco. Artico? non può fare peggio dello zero che abbiamo avuto fin’ora….
Sembra ufficiale Artico: https://www.tuttomercatoweb.com/serie-b/empoli-arriva-direttore-sportivo-scelta-club-toscano-ricaduta-artico-2247157
inoltre penso che se viene davvero lui si venderà anche Sphendi. il cesena vanta una % sulla futura rivendita ed ha ancora sotto contratto Artico….fate i vostri giochi..
Artico è difatti fuori dal Cesena da circa 1 anno… lo hanno buttato fuori loro…. non credo che sia così contento a fargli un favore…. e se vende Shpendi, è perché c’è convenienza a farlo
appunto, magari gli si abbassa la %….
non sparare ca.zz.ate ….. i contratti sono contratti….
seeee i contratti ahahahah. Ma dove vivi?
Welà amigos! Se volete Artico ve lo portiamo con una lettiga d’oro e due o tre patacche che sventolano dei grossi rami di palma! Il bomberone prende 400k all’anno, non ha fatto grossissimi danni, ma sicuramente non è uno che bada alla spending review. Se vi prendete Mignani ancora meglio, uno degli allenatori più tristi della storia della serie C, serie B, serie A, Eccellenza e pure Serie D. Dalla promozione in giù non garantisco, potrebbe esserci gente più triste.
tieniti il grande Cole a Cesena e quel raccomandato del figlio di Mancini che è meglio. Non credo che state meglio di noi
ehi Gast.
nn penso che il Co.rsi con questi chiari di luna gli faccia un contratto a quelle cifre
va be che il caldo fa brutti scherzi…ma la paura
90
non mi sembra che a Cesena regni calma piatta…. programmazione zero, DS scelto ma messe in discussione le sue scelte…. allenatore, si ma boh forse….
Arieccoci…unn’è ancora arrivato e Artico, il bomberone, è già famoso per le patacche! Tempo fè c’era un allenatore a cui piacevano particolarmente le commesse del giro d’Empoli.. 🙂
Artico ha vinto due campionati da Ds, uno con l’Alessandria e uno con il Cesena, non mi pare poco
Tanto finché non si capisce come gira la società non ti tocca neanche lui, a meno che non voglia venire a tutti i costi senza garanzie nè tecniche nè di compensi. Ma ti rendi conto anche tu che stiamo rasentando le comiche? Ti sembra tutto normale? Ora cominciano a prenderci per le mele di brutto, amico mio.
a me non dispiace..è mio conterranei…ha fatto la sua ultima stagione in una squadra della mia zona in terza categoria..!..vincendo il campionato. E se fosse collegato a quel famoso socio del nordovest??
Bravo🤞, è quello che mi auguravo senza dirlo, sai questione di “scangeo”
Un pò di Artico visto il caldo opprimente ci sta tutto…:-D
A parte gli scherzi se arriva benvenuto e per me nei 4 nomi usciti tra ieri ed oggi era al secondo posto (non conta nulla il mio pensiero ovvio) solo dietro a Vaira, ma speravo non venisse l’ex Reggiana.
SVEGLIATEVI PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI vu continuate a parlare e parlare non serve a nulla siamo alla fine di tutto Ma dove saranno finiti tutti i soldi
E mangiano tutti li…quelli intorno al boss…. Poi ieri ho visto la squadra under 17 tra allenatori -macht analist-preparatori dei portieri accompagnatori…oramai c’e’ gli staff non c’è l’allenatore ….mah leggevo oggi che i club di serie ha hanno pagato nell’ultimo anno 240 milioni di euro di commissioni ai procuratori…
Ricordatevi una cosa mi dicono che non capisco nulla quando voglio far giocare i ragazzi in serie b….
Ma specialmente nelle condizioni in cui dicono di essere la storia si cambia andando dal lato opposto di dove vanno tutti i pecoroni…
Sono scelte azzardate… ma se ti va bene…
A fare, mantenere e foraggiare un Settore Giovanile che ci invidia tutta Italia, per esempio. A mantenere l’Empoli 4 anni a fila in Serie A, per esempio. Te, di empolese, hai veramente zero!