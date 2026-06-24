La situazione è davvero mutevole e ogni ora può succedere qualcosa di interessante, di nuovo, all’interno di uno scenario che, onestamente, non pensavamo di dover raccontare, ovvero quello legato alla figura di un nuovo direttore sportivo. La storia, per quanto breve nei tempi, ormai la conoscete: tutto è riconducibile a soltanto due giorni fa, con Stefano Stefanelli che si stava avvicinando alla Juve Stabia. Oggi è arrivata addirittura l’ufficialità della rescissione del contratto e, di conseguenza, l’Empoli si è ritrovato nella necessità di dover rimpiazzare una figura fondamentale all’interno del proprio assetto sportivo.

In meno di 24 ore sono usciti i primi nomi: due li abbiamo sdoganati ieri sera, altri due nella mattinata di oggi. E proprio uno di quelli di cui vi abbiamo parlato in questa stessa giornata sembra essere, al momento, il candidato più vicino a diventare il nuovo direttore sportivo dell’Empoli. Parliamo di Fabio Artico, figura che conosciamo bene da queste parti, visto che è transitato ad Empoli anche da calciatore, seppur con soltanto tre presenze in maglia azzurra tra il 1997 e il 1998. Artico arriva dalla sua ultima esperienza da direttore sportivo al Cesena, dove ha lavorato dal luglio 2023 al giugno 2025. Da dire che è ancora sotto contratto con i romagnoli. Ovviamente le informazioni sono tutte in divenire, ma iniziano a prendere forma e concretezza, anche perché crediamo che già nella giornata di domani possa arrivare l’ufficialità. Se dovessimo rielaborare in questo momento una sorta di griglia di partenza, diremmo che in seconda posizione resta l’ex direttore sportivo del Pisa, Vaira, che è stato colloquiato dalla proprietà azzurra. Sembra però che qualcosa non sia andato per il verso giusto e che, almeno ad oggi, ci sia una certa distanza. Diversa invece la situazione relativa a Fabio Artico, nei cui confronti il quadro sembrerebbe decisamente più in discesa.

Chiaramente non c’è ancora niente di ufficiale e dobbiamo essere pronti, anche nel giro di poche ore, a ribaltare completamente lo scenario. Però, allo stato attuale delle cose, Fabio Artico è il candidato numero uno per raccogliere l’eredità di Stefano Stefanelli e diventare il nuovo direttore sportivo dell’Empoli Football Club. Le nostre antenne restano ovviamente dritte, pronte a cogliere qualsiasi ulteriore sviluppo, con la sensazione che già nella giornata di domani possa arrivare anche il crisma dell’ufficialità.