Non solo Italia per Matteo Lovato, che ormai possiamo considerare a tutti gli effetti un ex difensore dell’Empoli. Come noto, il contratto che legava il centrale alla maglia azzurra scadrà il prossimo 30 giugno e da quel momento il calciatore farà rientro alla Salernitana, club proprietario del suo cartellino. Ovviamente il futuro di Lovato non sarà in Serie C con la maglia granata. Come abbiamo già raccontato, infatti, diverse squadre ambiziose di Serie B hanno messo gli occhi su di lui, ma adesso si affaccia anche una pista estera che potrebbe prendere corpo in maniera concreta. Sarebbe infatti forte l’indiscrezione che vorrebbe il Watford interessato al difensore, con il club inglese che avrebbe iniziato a prendere informazioni per provare ad arrivare al suo acquisto.

Una richiesta che nascerebbe direttamente da chi Lovato lo ha avuto alle proprie dipendenze nella passata stagione, ovvero Alessio Dionisi. L’ex tecnico azzurro, da pochi giorni diventato il nuovo allenatore del Watford, avrebbe infatti indicato proprio il nome del centrale come possibile rinforzo per la prossima Championship, la Serie B inglese. Seguiamo le vicende di Lovato come facciamo con tutti i calciatori che hanno vestito la maglia azzurra nella stagione appena conclusa, pur sapendo che non ci saranno possibilità di rivederlo ad Empoli. L’Empoli, oltretutto, non ha alcun titolo all’interno della trattativa che porterà eventualmente Lovato a vestire una terza maglia.