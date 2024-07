L’Empoli ha rotto gli indugi e ha deciso di ingaggiare, per la stagione che sta per cominciare, il portiere colombiano Devis Vasquez. Si tratta di una scelta se vogliamo sorprendente ma che ci può stare, viste la volontà della dirigenza azzurra di scegliere un estremo difensore con grandi margini di miglioramento. Il tempo ci dirà se è stata una mossa giusta. A fini puramente statistici, Vasquez è il dodicesimo estremo difensore straniero chiamato a difendere la porta dell’Empoli. Di questa lista fanno parte portieri che sono stati protagonisti e altri che invece hanno avuto un ruolo molto marginale. Ecco chi sono:

1. ALEKSANDAR KOCIC

Arriva a Empoli nell’ottobre 1997 con uno scambio che porta Angelo Pagotto al Perugia. Gioca in totale solamente due partite a causa di infortunio al menisco che lo mette KO.

2. DAVID BRET

Poco produttiva la sua esperienza in azzurro, che dura due stagioni senza vedere mai il campo in prima squadra.

3. SEBASTIAN CEJAS

La sua turbolenta avventura in azzurro dura appena sei partite. Giunto nel gennaio 2006 dalla Fiorentina – in cambio di Berti – rescinde il suo contratto e si accasa al Colo-Colo, in Cile.

4. JASMIN HANDANOVIC

Cugino del più noto Samir, Handanovic gioca inizialmente con una certa continuità durante la stagione 2010-1 ma nel corso del campionato viene spesso avvicendato da Alberto Pelagotti.

5. LUKASZ SKORUPSKI

La Roma lo concede in prestito biennale e il portiere polacco diventa ben presto una certezza. Con le sue parate contribuisce allo splendido decimo posto in classifica, l’anno successivo è invischiato suo malgrado nella pessima annata che porta alla retrocessione.

6. GABRIEL

Il brasiliano arriva in corso d’opera, quando si infortuna gravemente Ivan Provedel e festeggia, assieme ai compagni, la riconquista della Serie A con Andreazzoli al timone.

7. BARTLOMIEJ DRAGOWSKI

Anche lui viene ingaggiato nel calciomercato invernale e si rende subito protagonista con la maglia azzurra. Celeberrima la partita contro l’Atalanta in cui para tutto e mantiene la porta inviolata

8. KLEMEN HVALIC

L’Empoli lo acquista dal Koper per inserirlo nella formazione Primavera ma non gioca mai in prima squadra.

9. SAMIR UJKANI

Secondo/terzo portiere tra il 2021 e il 2023, esordisce in Coppa Italia col Verona ma non trova mai spazio in campionato.

10. LOVRO STUBLJAR

Qualche apparizione tra i convocati, ma viene schierato abitualmente in Primavera

11. ETRIT BERISHA

Lo straniero più recente. Nella stagione appena trascorsa è chiamato in causa per l’infortunio di Caprile e l’albanese risponde presente, facendo vedere buoni numeri.