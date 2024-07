Come vi abbiamo accennato qualche giorno fa, Emmanuel Ekong potrebbe lasciare Empoli e far ritorno in patria. Attualmente l’attaccante svedese è in ritiro con gli azzurri, ma per lui non sembra esserci troppo spazio in vista della prossima stagione. Ecco quindi che potrebbe decidere di fare una ulteriore esperienza all’estero, dopo essere tornato dalla poco proficua parentesi all’Istra. Numerose formazioni svedesi si sono mosse per ottenere informazioni, ma su tutte l’Häcken sembra la più decisa a prelevarlo.

Attualmente l’Häcken si trova al quarto posto nell’Allsvenskan, a dodici punti di distacco dalla capolista Malmö, e considera Ekong il rinforzo giusto per mantenersi nelle zone di vertice. Vedremo se ci sarà qualcosa di più, oltre all’iniziale ammiccamento, e se l’ex punta della Primavera scudettata di Buscé cambierà casacca.