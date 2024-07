L’Empoli ha annunciato la seconda acquisizione ufficiale del mercato estivo, assicurandosi i servizi del portiere colombiano Devis Vasquez. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto. La notizia è stata battuta da PE alla fine della scorsa settimana, sorprendendo molti (noi compresi) che si aspettavano l’arrivo dell’olandese Paes, che sembrava in pole position per il ruolo di portiere. La candidatura di Vasquez è emersa rapidamente quando le trattative con Paes hanno iniziato a rallentare. Il direttore sportivo dell’Empoli, Roberto Gemmi, ha colto l’opportunità e con un’operazione fulminea ha ottenuto il prestito di Vasquez dal Milan, proprietario del cartellino del giocatore.

Vasquez ha trascorso gli ultimi sei mesi giocando in Serie B con la maglia dell’Ascoli, dove ha mostrato il suo talento e ha guadagnato l’attenzione di diverse squadre. Le sue prestazioni sono state convincenti, tanto da far ipotizzare che il colombiano potrebbe essere destinato a diventare il nuovo portiere titolare dell’Empoli per la prossima stagione. Il colpo di Gemmi è stato decisivo in un momento critico, e ora l’Empoli spera che Vasquez possa portare solidità e sicurezza tra i pali. L’acquisizione di Vasquez rappresenta un tassello importante nel progetto dell’Empoli al fine di costruire una squadra solida e competitiva. Vasquez è il terzo colombiano della storia azzurra dopo Chara e Tello.