Il gruppo azzurro è arrivato nel pomeriggio a Bressanone per poi dirigersi subito al campo di allenamento di Naz-Sciaves per la prima seduta di lavoro altoatesina. Temperature più moderate ma bella giornata di pieno sole. Quella odierna è stata soprattutto una seduta di riattivazione. Mister D’Aversa non ha spremuto la squadra e non si è andati a lavorare su determinate specifiche tattiche. Da domani si andrà ovviamente a riprendere il lavoro in continuazione con quanto fatto a casa.

Da segnalare che in gruppo c’è già Sebastiano Esposito e, già da martedi, sono rientrati Walukiewicz ed Ismajli. Ancora a parte Belardinelli ed Ebuehi, sta pian piano tornando invece Grassi. Qualche problema da risolvere anche per Nabian già assente alla partitella di martedi scorso. Da domani si riprenderà anche a lavorare al ritmo di due sedute al giorno. Da segnalare che l’amichevole di sabato contro l’Ingolstad si giocherà alle 17:00 e non alle 18:00 come detto inizialmente.