La trattativa che dovrebbe portare Lorenzo Colombo all’Empoli potrebbe incontrare un rallentamento. Come confermato dagli esperti di mercato, il Torino ha mostrato un forte interesse per il giovane attaccante, complicando apparentemente la situazione. Tuttavia, a ben guardare, questa rimane favorevole per l’Empoli, che da giorni ha in mano un accordo sia con il Milan che con il giocatore stesso. L’unico nodo da sciogliere riguarderebbe la definizione della cifra per il diritto di riscatto, un dettaglio importante che necessita ancora di essere finalizzato. Nonostante questo, l’Empoli sembra fiducioso di poter chiudere l’operazione con successo. Le ultime ore di mercato hanno visto il Milan concentrarsi sull’arrivo di Alvaro Morata, mettendo in pausa temporaneamente le altre trattative, inclusa quella per Colombo.

Il Torino, dal canto suo, sta cercando di convincere l’entourage di Colombo, puntando sulla piazza e sugli obiettivi del club granata. Di contro, non può garantire al giovane attaccante un ruolo di primo piano, un aspetto che potrebbe rivelarsi decisivo nella scelta finale del giocatore. Nonostante questo rallentamento, l’Empoli considera Lorenzo Colombo una priorità assoluta. La dirigenza azzurra resta fiduciosa sull’esito positivo della trattativa. C’è convinzione di poter presto vedere il giovane talento indossare la maglia dell’Empoli.

Le prossime ore saranno decisive per capire se il Torino riuscirà a ribaltare la situazione o se l’Empoli riuscirà a spuntarla, portando a casa un rinforzo di grande prospettiva per il proprio attacco.