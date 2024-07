Nel corso di questa prima parte di mercato estivo, il nome di Gennaro Tutino è stato accostato più volte all’Empoli, nonostante sulle nostre pagine non avessimo riportato nulla a riguardo. Alcuni blog avevano suggerito che il talentuoso attaccante del Cosenza fosse un potenziale obiettivo per la nostra squadra, alimentando le speculazioni tra tifosi. Nella giornata di ieri, una notizia partita da Cosenza ha fatto rapidamente il giro del web: l’Empoli avrebbe avanzato un’offerta di 4,5 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Tutino. Questa voce si è diffusa rapidamente, tanto che diversi colleghi giornalisti e numerosi tifosi ci hanno contattato per avere conferme e dettagli sull’operazione.

Possiamo ora confermare con piena certezza che Gennaro Tutino non è un obiettivo dell’Empoli. Questa conferma arriva direttamente dal club azzurro, che ci ha assicurato che non c’è alcun interesse concreto per l’attaccante calabrese. Pertanto, le notizie circolate nelle ultime ore possono essere archiviate come mere speculazioni di mercato. È importante sottolineare che anche per il futuro prossimo di questa sessione di mercato, Tutino non rientra nei piani dell’Empoli. Il club azzurro ha altre priorità e sta lavorando su diversi fronti per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Invitiamo quindi i tifosi a prendere con cautela le voci di mercato e a seguire le nostre pagine per tutti gli aggiornamenti di mercato.