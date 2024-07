Da oggi, e fino a domenica 28 luglio, la squadra non si allenerà al Sussidiario. Prendi il via quest’oggi la seconda parte del ritiro azzurro, con la squadra che andrà in Alto Adige per avere una migliore condizione climatica. Bressanone è la cittadina scelta come quartier generale, la parte sportiva invece sarà svolta a Naz-Sciaves. Il programma di lavoro rispecchierà quanto già iniziato a casa. In questo periodo la squadra giocherà due partite amichevoli.

La prima si giocherà sabato conto i tedeschi dell’Ingolstad, squadra che gioca nella seconda serie della Bundesliga. Si replica poi il venerdi successivo con lo Spezia a porte chiuse. Al rientro la squadra beneficierà di due giorni di riposo per poi riprendere il 29. Quella settimana, che si concluderà con l’amichevole interna contro la Samp chiuderà il periodo di ritiro. Cercheremo, per il possibile, di raccontarvi quanto accade nei giorni di allenamento.

Intanto, da oggi, si aggrega Sebastiano Esposito.