Oggi prende ufficialmente il via la campagna abbonamenti dell’Empoli Calcio per la stagione sportiva 2024/25. Un appuntamento atteso dai tifosi azzurri, che da oggi avranno la possibilità di assicurarsi un posto al Carlo Castellani per le diciannove partite della prossima Serie A. I vecchi abbonati avranno un periodo di prelazione per rinnovare il loro posto, confermando così il loro supporto alla squadra senza perdere il proprio sedile di sempre.

La stagione 2024/25 potrebbe rappresentare una svolta significativa per l’Empoli Calcio e per i suoi sostenitori. Secondo le previsioni della società, i prossimi tre campionati vedranno una riorganizzazione della disponibilità dei settori dello stadio, rendendo quella attuale l’ultima occasione per i tifosi di accedere contemporaneamente a tutti i settori del Carlo Castellani. La prossima volta sarà nello stadio del futuro. In particolare, la prossima stagione potrebbe segnare l’ultima con i tifosi presenti nel settore di maratona inferiore. Un altro importante obiettivo che la società si è posta è quello di raggiungere il record storico di settemila tessere emesse. Un traguardo ambizioso che riflette la crescita del club e la crescente passione della tifoseria.

Vediamo nuovamente i prezzi degli abbonamenti:

POLTRONISSIMA

INTERO VECCHIO ABBONATO € 1450,00 INTERO NUOVO ABBONATO € 1800,00

POLTRONA

INTERO VECCHIO ABBONATO € 950,00 INTERO NUOVO ABBONATO € 1300,00 RIDOTTO VECCHIO ABBONATO € 650,00 RIDOTTO NUOVO ABBONATO € 850,00 RIDOTTO UNDER 14 VECCHIO ABBONATO € 300,00 RIDOTTO UNDER 14 NUOVO ABBONATO € 350,00

TRIBUNA INFERIORE

INTERO VECCHIO ABBONATO € 550,00 INTERO NUOVO ABBONATO € 700,00 RIDOTTO VECCHIO ABBONATO € 400,00 RIDOTTO NUOVO ABBONATO € 500,00 RIDOTTO UNDER 14 VECCHIO ABBONATO € 150,00 RIDOTTO UNDER 14 NUOVO ABBONATO € 185,00 FEDELISSIMO (per chi si è abbonato nelle ultime tre stagioni) € 450,00

MARATONA SUPERIORE CENTRALE

INTERO VECCHIO ABBONATO € 460,00 INTERO NUOVO ABBONATO € 535,00 RIDOTTO VECCHIO ABBONATO € 370,00 RIDOTTO NUOVO ABBONATO € 430,00 RIDOTTO UNDER 14 VECCHIO ABBONATO € 150,00 RIDOTTO UNDER 14 NUOVO ABBONATO € 170,00

MARATONA SUPERIORE LATERALE

INTERO VECCHIO ABBONATO € 350,00 INTERO NUOVO ABBONATO € 420,00 RIDOTTO VECCHIO ABBONATO € 265,00 RIDOTTO NUOVO ABBONATO € 320,00

MARATONA INFERIORE

INTERO VECCHIO ABBONATO € 210,00 INTERO NUOVO ABBONATO € 250,00 RIDOTTO VECCHIO ABBONATO € 155,00 RIDOTTO NUOVO ABBONATO € 190,00 RIDOTTO UNDER 14 € 60,00 RIDOTTO UNDER 14 NUOVO € 60,00

* Unicamente in questo settore la tariffa ridotto sarà valida esclusivamente gli Under 21 (nati dopo il 18 agosto 2003).

CURVA NORD (Pack 16 gare)

INTERO € 80,00 UNDER 14 € 16,00

Per il settore di Curva Nord sarà attivo un pacchetto promozionale a prezzo speciale valido per 16 gare. Per le tre gare escluse dal pacchetto (quelle contro Inter, Juventus e Milan) verrà garantita ai possessori di questa tipologia di abbonamento la possibilità di usufruire della prelazione sul posto e di usufruire di uno sconto del 30% sul prezzo di biglietto per ogni singola gara. Gli abbonati di Curva Nord Under 14 (nati dopo il 18 agosto 2010), sempre per le suddette tre gare, potranno acquistare il biglietto in prelazione al prezzo di €.1,00 per ogni singola gara.

TARIFFA SPECIALE “FAMIGLIA”

Per il settore di Maratona Superiore Laterale sarà attivo un pacchetto promozionale Famiglia, con prezzi speciali e scontati.

Come usufruire di questa tariffa? La tariffa speciale famiglia è valida per un minimo di due persone e sarà applicabile solo se presente un Under 14. L’adulto ed il minore under 14 devono essere legati da un vincolo di parentela entro il 3° grado. Sarà inoltre possibile inserire altri abbonamenti Ridotto Under 18, purché anche loro legati da un vincolo di parentela fino al 3° grado, e inserire un ospite applicando (in base alla tipologia dell’abbonato) o la tariffa intero famiglia o la tariffa ridotto famiglia.

Gli abbonamenti a tariffa speciale “Famiglia” sono incedibili in quanto vincolati ad una formula promozionale strettamente personale.

INTERO/OSPITE O FAMIGLIA € 280,00 RIDOTTO UNDER 14 FAMIGLIA € 100,00 RIDOTTO/OSPITE O FAMIGLIA € 210,00

Si ricorda che la tariffa ridotto sarà valida per Donne, Over 65 (nati prima del 19 agosto 1959), Under 18 (nati dopo il 18 agosto 2006) e diversamente abili con invalidità maggiore o uguale al 75%. Il ridotto Under 14 è riservato a ragazzi/e nati/e dopo il 18/08/2010.

Esempi di tariffa Famiglia (la tariffa è componibile con la presenza minima di un Intero e un Under 14):

Padre + figlio/a under 14 – 380,00 € (280,00 + 100,00)

Madre + figlio/a under 14 – 310,00 € (210,00 + 100,00)

Padre + figlio/a under 14 + ospite ridotto – 590,00 € (280,00 + 100,00 + 210,00)

Madre + figlio/a under 14 + ospite intero – 590,00 € (210,00 + 100,00 + 280,00)

Padre + figlio/a under 14 + figlio/a under 18 + ospite intero – 870,00 € (280,00 + 100,00 + 210,00 + 280,00)

Madre + figlio/a under 14 + figlio/a under 18 + ospite intero – 800,00 € (210,00 + 100,00 + 210,00 + 280,00)

Compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo, è possibile acquistare il pacchetto famiglia unicamente presso l’Empoli Store, e biglietterie dello Stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena e l’Unione Clubs Azzurri

ABBONAMENTI CORPORATE

Per il settore di Maratona Superiore sarà attivo un abbonamento corporate dedicato alle aziende. Questo abbonamento darà diritto ad assistere alle partite interne del Campionato di Serie A 2024/25 e a quelle di Coppa Italia 2024/25. Sarò possibile cederlo a terze persone senza limiti: grazie ad un apposito account fornito al momento dell’acquisto, l’azienda potrà in ogni momento, inserire i dati obbligatori dell’utilizzatore del biglietto e stamparlo contestualmente. L’utilizzatore potrà quindi presentarsi direttamente agli ingressi dello stadio munito del biglietto e di un documento di identità valido. Ogni azienda potrà acquistare da un minimo di due abbonamenti fino ad un massimo di quattro. Per sottoscrivere questo abbonamento, sarà necessario presentare una visura camerale recente. Per tutte le info sull’acquisto di questo abbonamento sarà possibile contattare il nostro numero whatsapp 3791260302

MARATONA SUPERIORE CENTRALE € 500,00 MARATONA SUPERIORE LATERALE € 390,00

CONDIZIONI DI SOTTOSCRIZIONE ED UTILIZZO DELL’ABBONAMENTO

Privacy

Modulo da compilare per l’acquisto di un abbonamento under 14

Modulo da compilare per l’acquisto di un abbonamento under 14_Genitori

Modulo da compilare per usufruire della tariffa agevolata “Famiglia”