Torna puntuale, con la fine della stagione calcistica, il Premio intitolato ad Emiliano Del Rosso, tifoso azzurro precocemente scomparso nel 2004, che vuol ricordarne i valori di attaccamento, di dedizione e di impegno per i colori azzurri. Il Premio è stato istituito dalla Famiglia Del Rosso, con l’Unione Clubs Azzurri e i Desperados, con il patrocinio del Comune di Empoli e la partecipazione dell’Empoli Football Club.

Nella giornata di domani, in occasione della sfida contro il Napoli valida per la trentatreesima giornata di Serie A, si terranno le votazioni per scegliere il vincitore della 17 °edizione del Premio tenutosi ininterrottamente dal 2006, con l’eccezione del 2020 quando non si svolse per la pandemia di Covid-19. Ad ogni tifoso presente verrà consegnata una scheda che riporterà l’elenco di tutti i calciatori azzurri.

Come votare? Agli ingressi, ad ogni tifoso presente al Carlo Castellani Computer Gross Arena verrà consegnata una scheda che riporterà l’elenco di tutti i calciatori azzurri: il regolamento prevede che possano essere espresse tre preferenze per i calciatori che abbiano dimostrato, nello spirito che anima il Premio, attaccamento ai colori sociali, impegno, dedizione, spirito di sacrificio per la maglia, lealtà sportiva, rispetto e considerazione verso i tifosi. I tre finalisti saranno poi presenti alla premiazione presso la Sala Hospitality dello Stadio “Carlo Castellani Computer Gross Arena”, quando nel corso della cerimonia ufficiale, verrà reso noto il vincitore.

In quella stessa occasione sarà consegnato il Premio “Scuola del Tifo-Fair Play” giunto alla 10° edizione ed il 1° Premio “Scuola del tifo tifare X e non contro”, istituito per premiare 3 istituti che risultano vincitori della miglior composizione scritta o poetica alla conclusione del progetto.