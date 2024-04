Queste alcune curiosità statistiche inerenti la prossima sfida degli azzurri:

L’Empoli ha vinto quattro delle ultime sei partite di Serie A contro il Napoli (2P) e dal 2019 in avanti quella partenopea è una delle tre avversarie contro cui i toscani hanno collezionato più successi nella competizione (quattro, come contro Salernitana e Sassuolo).

Dopo aver mantenuto la porta inviolata in tutte le prime quattro partite casalinghe contro il Napoli in Serie A, l’Empoli ha subito gol nelle ultime sei; i toscani hanno ottenuto più clean sheet interne nella competizione solamente contro cinque squadre (Atalanta, Bologna, Fiorentina, Torino e Udinese: cinque gare casalinghe con la porta inviolata contro ognuna di queste).

L’Empoli ha perso senza segnare cinque delle ultime sei partite di Serie A e da marzo in avanti è sia la squadra che ha mancato più volte l’appuntamento con il gol, sia quella che ha perso più sfide.

L’Empoli ha vinto l’ultima partita casalinga di Serie A (3-2 contro il Torino) e potrebbe ottenere due successi interni consecutivi nella competizione per la prima volta dallo scorso maggio (tre in quel caso, contro Bologna, Salernitana e Juventus).

Il Napoli ha subito almeno due gol in tutte le ultime tre partite di Serie A e non arriva a quattro gare di fila con almeno due reti concesse in campionato da settembre 2015 (sette, a cavallo di due stagioni, quattro nel 2014/15 e tre nel 2015/16).

Il Napoli ha mancato l’appuntamento con il gol in sei trasferte in questo campionato e in una singola stagione di Serie A non fa peggio dalla stagione 1997/98 (nove in quel caso).

Da una parte, il Napoli (546) è la formazione che conta più conclusioni in questo campionato; dall’altra, l’Empoli ha subito 487 tiri, meno solo della Salernitana (494) nel torneo in corso.

M’Baye Niang, che ha già segnato contro il Napoli in Serie A il 27 agosto 2016, ha realizzato quattro gol in questo campionato ed è a una sola rete di distanza dai suoi migliori risultati stagionali nel massimo campionato italiano (cinque reti nel 2014/15 e nel 2015/16).

Dall’arrivo di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli (19 febbraio 2024), Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia sono i due giocatori che hanno preso parte a più reti in Serie A (sette in sette incontri per entrambi; sei gol e un assist per il nigeriano e quattro reti e tre passaggi vincenti per il georgiano).

Piotr Zielinski ha giocato 63 partite e segnato cinque gol in Serie A con la maglia dell’Empoli, prima di passare al Napoli; contro la sua ex squadra ha realizzato due reti, una in casa (08/11/2022) e una in trasferta (03/04/2019).