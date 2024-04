Meno sei alla fine della stagione, sei finali per poter arrivare puntuali all’appuntamento con la storia. La prossima tappa del cammino vedrà il ritorno di Ciccio Calzona ad Empoli con il suo Napoli. Gara sulla carta molto difficile, e poco devono interessare i passaggi a vuoto avuti dal Napoli quest’anno. Sarà un turno di campionato molto importante, e sarà fondamentale terminarlo ancora sopra le ultime tre posizioni. Vediamo le ultime:

Gli azzurri dovrebbero adottare l’ormai classico 3-4-2-1 che può diventare 3-5-2 in fase di ripiego. I dubbi sono concentrati tutti dal centrocampo in avanti, dietro non ci si attendono novità rispetto a Lecce. Anche perché le alternative Ismajli ed Ebuehi (per questo stagione finita) sono out. In mezzo invece la sensazione è che il solo Gyasi possa essere sicuro di una maglia. Marin è in ballottaggio con Grassi (da capire come sta) e Fazzini, Maleh e Bastoni altro duello, e poi Cacace Pezzella. Salendo di qualche metro si dovrebbe rivedere Cambiaghi dall’inizio, probabile in coppia con Zurkowski. Niang potrebbe, infine, tornare titolare con Cerri in panchina.

Gli indisponibili sono: Ebuehi, Ismajli, Belardinelli, Berisha

Mister Nicola ribadisce la voglia di riscatto dopo la sconfitta di Lecce.

Sarà un 4-3-3 quello che dovrebbe mandare dentro Calzona. Mancherà per squalifica l’ex Mario Rui, ma saranno titolari gli altri due ex, di Lorenzo e Zielinski. Politano (attenzione però a Ngonge), Osimhen e Kvara formeranno il tridente offensivo. In difensa ballottaggio tra Juan Jesus e Natan. Sempre per squalifica non sarà del match Rrahmani.

Il tecnico Calzona non ha parlato nel momento in cui andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Maleh, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Niang.

4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.