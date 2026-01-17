E’ morto oggi, dopo lunga malattia, Rocco Commisso, Presidente della ACF Fiorentina.

Nato a nel 1949 da una famiglia di umili origini (il padre faceva il falegname) emigrò negli Usa a 12 anni in Pennsylvania. Si trasferì più tardi a New York dove conseguì il diploma nel 1967 e grazie al calcio ottenne una borsa di studio alla prestigiosa Columbia University dove conseguì la Laurea in Ingegneria Industriale. La sua ascesa nel mondo imprenditoriale americano fece un salto decisivo nel 1995 quando fondò la Mediacom, una Società che offriva un servizio ad alta velocitò, telefonia e mobile. Il suo amore per il calcio lo portò ad acquistare nel gennaio 2017 la quota di maggioranza dei New York Cosmos, diventandone presidente fi mantenendo una quota di minoranza poi fino al 2025. Nel 2019 acquistò la Fiorentina dalla famiglia Della Valle.

Uomo spesso non molto in sintonia con i potenti del calcio italiano e con il sistema-calcio in Italia del quale più volte è stato critico. Innamorato della Fiorentina e di Firenze.

La Fiorentina, dopo Barone, perde un altro pezzo della sua storia recente e probabilmente tutto questo ha molto a che vedere con il difficile momento che la squadra sta attraversando in Campionato.

La rivalità sportiva con i viola rimane: è una caratteristica di essere del nostro modo toscano esaltare lo spirito polemico per ogni derby. Lo faremo ancora quando ci ritroveremo di fronte i cugini e ci divertiremo ancora con gli sfottò. Ma questo è un momento di lutto per la Società e anche per i suoi tifosi e noi di Pianetaempoli desideriamo esprimere la nostra vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia Commisso e a tutta la famiglia viola.