I PRECEDENTI: VITTORIA AZZURRA NEL 2013/14 – Un solo precedente in Toscana fra le due squadre: vittoria azzurra 5-1 nella coppa Italia 2013/14.

I GOL DEI SUBENTRANTI AZZURRI – Empoli squadra cadetta 2025/26 che segna di più con i subentranti: 10 reti in 19 giornate.

LA “PAREGGITE” BIANCOROSSA – Südtirol da record per i pareggi nella B 2025/26: 10 totalizzati finora in 19 partite.

SÜDTIROL SENZA VITTORIE FUORI CASA – Assieme a Bari, Pescara, Sampdoria ed Entella, Südtirol una delle 5 squadre cadette 2025/26 mai vittoriosa finora fuori casa. L’ultimo colpo esterno biancorosso risale al 1° maggio scorso, 2-1 a Palermo.

TRE GLI EX DELLA GARA – Marco Curto da una parte, Frederic Veseli e Simone Verdi dall’altra; questi gli ex della sfida tra Empoli e Südtirol. Partendo dall’unico ex altoatesino oggi in azzurro, Marco Curto ha giocato 104 gare con il Südtirol, con 3 reti, dal 2020 al 2023. Venendo ai due ex Empoli, Frederic Veseli ha vestito la maglia azzurra dall’estate del 2016 al 2020, giocando in totale 100 gare, mentre per Simone Verdi 70 presenze e 9 reti dal 2013 al 2015.

LE SFIDE TECNICHE: PARITÀ TRA DIONISI E CASTORI – Tra Alessio Dionisi e Fabrizio Castori 5 sfide tecniche ed è parità: 2 successi per parte ed 1 pareggio.

GENNAIO TOP PER MISTER DIONISI – Gennaio mese top per le squadre di Dionisi: 1,61 la media punti-partita, bilancio di 12 vittorie, 6 pareggi ed 8 sconfitte in 26 incontri.

DIRIGE BONACINA, ALLA SECONDA CON L’EMPOLI – Gara affidata al fischietto di Kevin Bonacina di Bergamo, 32 presenze totali in B con score di 12 vittorie interne, 7 esterne, 13 pareggi, 13 rigori concessi e 5 espulsioni comminate. In stagione cadetta 2025/26 4 gettoni, mai vinto la squadra di casa, 2 pari e 2 successi esterni. L’Empoli ha perso l’unico incrocio, in casa 0-1 dal Torino, serie A dell’anno scorso; per il Südtirol 1 vittoria e 2 pareggi in 3 precedenti.