Come vi abbiamo riportato in questi giorni, è stato deciso il divieto di trasferta per i tifosi azzurri a Carrara nel derby con la Carrarese in programma venerdì 23 gennaio. L’Unione Clubs azzurri ha emesso un comunicato in merito a questa vicenda:

L’Unione Clubs Azzurri esprime forte disappunto per il divieto di trasferta imposto ai tifosi azzurri per la gara di Carrara.

Si tratta dell’ennesima decisione che colpisce i tifosi, nonostante una storia fatta di correttezza e rispetto delle regole.

Ancora una volta si sceglie la strada più semplice: vietare, anziché gestire o dialogare.

Il calcio senza tifosi perde anima e significato.

Privare l’Empoli del sostegno del proprio pubblico significa penalizzare una passione sana e autentica.

Sempre dalla parte dei nostri colori ma rimane l’amarezza di dover ancora una volta subire una decisione non giusta.