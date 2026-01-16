Come vi abbiamo riportato in questi giorni, è stato deciso il divieto di trasferta per i tifosi azzurri a Carrara nel derby con la Carrarese in programma venerdì 23 gennaio. L’Unione Clubs azzurri ha emesso un comunicato in merito a questa vicenda:
L’Unione Clubs Azzurri esprime forte disappunto per il divieto di trasferta imposto ai tifosi azzurri per la gara di Carrara.
Si tratta dell’ennesima decisione che colpisce i tifosi, nonostante una storia fatta di correttezza e rispetto delle regole.
Ancora una volta si sceglie la strada più semplice: vietare, anziché gestire o dialogare.
Il calcio senza tifosi perde anima e significato.
Privare l’Empoli del sostegno del proprio pubblico significa penalizzare una passione sana e autentica.
Sempre dalla parte dei nostri colori ma rimane l’amarezza di dover ancora una volta subire una decisione non giusta.
decisione assurda….non essendo in provincia di firenze io ci sarò
forza 💪
tutti quelli del club Vangile della Valdinievole, tutti quelli di Montevarchi, tutti i sanminiatesi a Carrara domenica prossima!!!
Penso di esserci anche io.
Decisione assurda, però questo dovrebbe sensibilizzare i singoli affinché si astengano dal compiere atti che potrebbero penalizzare il resto della tifoseria.
Decisione probabilmente eccessiva, ma se qualcuno stasse un po’ a posto sarebbe meglio per tutti. Chi ha proprio voglia di menar le mani ha solo l’imbarazzo della scelta fra Ucraina, Gaza, Iran, Venezuela, Sud Est Asiatico, Groenlandia, etc. etc…
Presenteeee e sempre forza Empoli, peccato avremmo esaurito il settore (620 posti) comunque mai dire mai potrebbero rivedere la decisione… non sarebbe la prima volta.
chi può vada, facciamogli vedere chi siamo.
E che la SOCIETÀ SI FACCIA SENTIRE
Bravo Andrea almeno entrate nella lista dei furbi con il daspo.
cioe?
Anche io ci sarò ma resta una decisione assurda e pure poco logica
Io spero ci ripensino, anche perché non ha senso penalizzare chi è in provincia di Firenze e gli altri no.
I tifosi della nostra squadra sono anche in altre province.
Cuorematto non è una questione di provincie. Loro vogliono gli ultras a casa e pwe far questo bloccano la provincia di Firenze. Se a Carrara ci fossero 400 tifosi azzurri normali a loro va bene. Ecco il perché solo della ns provincia
ma dove ? dieci ,venti ?
vai a vedere il Pisa e non rompere le palle
Potevate anche dire che hanno rotto il caxxo per anni con ‘sta tessera del tifoso, che veniva spacciata come salvacondotto…
esatto.
Bravo Wood. L’unione club fu in firma linea a favore della tessera del tifoso..
Così imparano a fidarsi dei birri.