Campionato Primavera 2

15a Giornata   (Ultima girone di Andata)

 

EMPOLI – Ascoli

Sabato 17 gennaio   – ore 13.00

A Vinci – Centro Sportivo Petroio

GARA GIORNO ORA
Catanzaro Pisa Sabato 17 gennaio 14.30
Cosenza Avellino Sabato 17 gennaio 14.00
Perugia Benevento Sabato 17 gennaio 11.00
Pescara Crotone Sabato 17 gennaio 11.30
Salernitana Bari Sabato 17 gennaio 14.30
Spezia Monopoli Sabato 17 gennaio 14.30
Ternana Palermo Sabato 17 gennaio 14.30

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 15a Giornata

EMPOLI – Delfino Pescara

Domenica 18 gennaio –  ore 11.00

A Empoli – Centro Sportivo Monteboro

UNDER 16 Serie A e B

L’Empoli osserva il suo turno di riposo

UNDER 15 Serie A e B

L’Empoli osserva il suo turno di riposo

