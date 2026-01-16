Campionato Primavera 2
15a Giornata (Ultima girone di Andata)
EMPOLI – Ascoli
Sabato 17 gennaio – ore 13.00
A Vinci – Centro Sportivo Petroio
–
|GARA
|GIORNO
|ORA
|Catanzaro
|–
|Pisa
|Sabato 17 gennaio
|14.30
|Cosenza
|–
|Avellino
|Sabato 17 gennaio
|14.00
|Perugia
|–
|Benevento
|Sabato 17 gennaio
|11.00
|Pescara
|–
|Crotone
|Sabato 17 gennaio
|11.30
|Salernitana
|–
|Bari
|Sabato 17 gennaio
|14.30
|Spezia
|–
|Monopoli
|Sabato 17 gennaio
|14.30
|Ternana
|–
|Palermo
|Sabato 17 gennaio
|14.30
–
UNDER 17 Serie A e B
Girone C – 15a Giornata
EMPOLI – Delfino Pescara
Domenica 18 gennaio – ore 11.00
A Empoli – Centro Sportivo Monteboro
–
UNDER 16 Serie A e B
L’Empoli osserva il suo turno di riposo
UNDER 15 Serie A e B
L’Empoli osserva il suo turno di riposo