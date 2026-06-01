Secondo alcuni portali specializzati, l’Empoli sarebbe interessato a prelevare dal Pescara il trequartista Giacomo Olzer, classe 2000, autore di una stagione tutto sommato positiva nonostante la retrocessione degli abruzzesi. Al momento non abbiamo però riscontri in tal senso. Quello che si sa è che il calciatore difficilmente rimarrà in Serie C e che diverse squadre di B lo stanno monitorando: la sua situazione contrattuale potrebbe essere favorevole per un eventuale approdo in una formazione della serie cadetta.

Si tratta di un trequartista puro, e qui nascono due domande su un eventuale ingaggio da parte dell’Empoli. Intanto, sarebbe un doppione di Edoardo Saporiti, per cui in primis andrebbe capito il futuro del calciatore arrivato la scorsa estate dalla Lucchese. Inoltre, aspetto da non sottovalutare, bisognerà aspettare di vedere chi sarà l’allenatore. Fabio Caserta ha dimostrato di non gradire troppo l’impiego di un trequartista puro, relegando sia Saporiti che Ilie a ruoli marginali.

Indubbiamente Olzer è un calciatore interessante, un trequartista atipico vista la struttura fisica, che porterebbe centimetri e maggiore esperienza. Il suo valore di mercato non è altissimo, visto che attualmente si aggira sui 700 mila euro. Inoltre, il Pescara potrebbe essere interessato a cederlo, visto che il contratto di Olzer termina nel 2027 e c’è il rischio che possa andarsene a parametro zero nella prossima estate. Come detto, però, al momento non ci risulta che l’Empoli lo stia trattando.