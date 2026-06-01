Secondo alcuni portali specializzati, l’Empoli sarebbe interessato a prelevare dal Pescara il trequartista Giacomo Olzer, classe 2000, autore di una stagione tutto sommato positiva nonostante la retrocessione degli abruzzesi. Al momento non abbiamo però riscontri in tal senso. Quello che si sa è che il calciatore difficilmente rimarrà in Serie C e che diverse squadre di B lo stanno monitorando: la sua situazione contrattuale potrebbe essere favorevole per un eventuale approdo in una formazione della serie cadetta.
Si tratta di un trequartista puro, e qui nascono due domande su un eventuale ingaggio da parte dell’Empoli. Intanto, sarebbe un doppione di Edoardo Saporiti, per cui in primis andrebbe capito il futuro del calciatore arrivato la scorsa estate dalla Lucchese. Inoltre, aspetto da non sottovalutare, bisognerà aspettare di vedere chi sarà l’allenatore. Fabio Caserta ha dimostrato di non gradire troppo l’impiego di un trequartista puro, relegando sia Saporiti che Ilie a ruoli marginali.
Indubbiamente Olzer è un calciatore interessante, un trequartista atipico vista la struttura fisica, che porterebbe centimetri e maggiore esperienza. Il suo valore di mercato non è altissimo, visto che attualmente si aggira sui 700 mila euro. Inoltre, il Pescara potrebbe essere interessato a cederlo, visto che il contratto di Olzer termina nel 2027 e c’è il rischio che possa andarsene a parametro zero nella prossima estate. Come detto, però, al momento non ci risulta che l’Empoli lo stia trattando.
non ci possiamo permettere questi giocatori …nel Gavena e nella scalese ci sono profili importanti e promettenti
Diciamo che Ilie si è auto-relegato ad un ruolo marginale… Alla fine tutti e tre gli allenatori hanno provato a dargli fiducia, ma il suo apporto è quasi sempre stato nullo, e giustamente è stato accantonato.
Intanto aspettiamo il socio o i soci.
A ridargli coi mafiosi non sono soci ,
a loro interessa i terreni , ma vu siete duri se entrano in minoranza non e per la squadra sarà sempre la solita zuppa , solo che ti fanno credere che servono a altro , siete addomesticabili , e poi vi lamentate se vi tratta da disagiati !
Se e per lo Stadio sarà l’inizio della fine faremo un botto che nemmeno la bomba nucleare !
No cattedrale terrafino , no alla finta capienza da 17.800 ,no alla struttura da 21.000 travestita …
Politica ormai allo sbando !
Enrico, potresti ripetere per favore?Non ho capito molto bene….
Ha avuto un lungo infortunio al ginocchio, probabilmente avrà una ricaduta, quindi profilo perfetto per noi.. un paio di infortunati cronici all’anno ci vogliono in rosa!
Quest’anno ha giocato parecchio ed è stato il migliore con di nardo, è forte e non poco
Il trequartista o è fortissimo oppure non serve a nulla. Olzer roba da poco…
Ad Arezzo sono iniziati i lavori per il nuovo stadio.
Ad Empoli, per quanti anni ancora ci dobbiamo far prendere per le mele?
lo seguo dai tempi del Brescia..giocatore di gamba capace di ribaltare l’azione e dotato di un buon tiro da fuori (cosa sconosciuta quest’anno)…forse peccato qualcosa nel dribbling stretto ma sicuramente sarebbe un buon acquisto…
E ovvio che se si hanno negli occhi Della Monica,Vannucchi,Saponara,Zajc ecc..è un calciatore diverso…diciamo (per chi l’ha visto) un Claudio Bonomi 2.0….
Si può trovare di meglio
c è di meglio, ma non può toccare a noi. Quindi arrivasse sarebbe un buon acquisto.
Meglio un centrocampista in più
la gazzetta dici che l Empoli e vicina al passo di proprietà redazione sapete nulla
🤞🤞🤞
Sulla Gazzetta non si dice niente di nuovo essenzialmente
è più di un mese che lempoli è stata venduta ancora non si sa in che modalità ma il presidente qualcosa ha già firmato già prima della fine del campionato
Non facciamo come le comari: il 15 sapremo tutto.
Appena viene approvato il progetto Cattedrale nel deserto
e lo ridico entro Giugno ci vuole il progetto finanziato e approvato , in caso perderai i vari bonus !
Ho sbagliato entro luglio …
l importante e che chi entra non sia un truffatore ma una persona o societa seria
Non sarà né una persona né una società, Fabius. Ma un fondo.
…..basta attendere il 15 giugno
Intanto a Pontedera sono scomparsi i brasiliani del fondo che aveva acquistato la squadra ..