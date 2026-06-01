Nell’elenco dei 26 calciatori che parteciperanno al Campionato Mondiale con la maglia dell’Uruguay c’è anche un ex calciatore dell’Empoli. Forse in pochi lo ricorderanno, visto che ha vestito la maglia azzurra nella prima parte della stagione 2014-15, mettendo a referto solamente una presenza in campionato: si tratta di Rodrigo Aguirre, classe 1994, che l’Empoli prese in prestito dall’Udinese. Chiuso da Maccarone, Tavano, Pucciarelli e Mchedlidze, Aguirre fu rispedito al mittente nel calciomercato invernale.

L’anno successivo l’Udinese lo impiegò con maggiore continuità, ma dal 2016 Aguirre cominciò una lunga sfilza di prestiti (Perugia, Lugano, Nacional, Botafogo) prima di lasciare definitivamente l’Italia. Nel 2019-20, con buoni numeri, vestì la maglia del LDU Quito in Ecuador; nell’estate 2020 si trasferì in Messico dove ad accoglierlo fu il Necaxa. Sempre in Messico ha giocato con la casacca del Monterrey, dell’America e infine del Tigres, suo attuale club.

Oltre ad Aguirre anche un altro ex azzurro – ma di cui vi ricorderete sicuramente di più – parteciperà ai Mondiali: Liberato Cacace, convocato dalla Nuova Zelanda.