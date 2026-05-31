Oggi, 31 maggio, Fabrizio Corsi festeggia i 35 anni come Presidente dell’Empoli, dal lontano 31 maggio 1991. E proprio il Presidente ne parla in un intervista rilasciata nell’edizione odierna de “Il Tirreno” nel quale si sofferma sui ricordi ma anche sul futuro del club.

“Non avrei mai pensato di arrivare a tanto, non avrei mai pensato di restare in carica 35 anni. Ricordo che quando diventati presidente il mio sogno era vivere almeno una stagione in Serie B, poi invece…..”

Poi è arrivato ben altro, ma se oggi si volta indietro e chiude gli occhi qual’è la prima immagine che le balza in testa di questi 35 incredibili anni?

“Lo spareggio promozione a Modena con il Como del giugno 1986 perché il mio sogno, la Serie B, diventata realtà e perché da lì è iniziato tutto. Oggi non basterebbe un libro per mettere insieme i ricordi, ne servirebbe almeno uno per ogni ciclo. Quello fu il primo, con Spalletti e un gruppo di ragazzi eccezionali a cui siamo e saremo sempre legati.”

E se invece guarda avanti cosa vede?

“Che in questi anni il calcio è cambiato ed è cambiato molto. Riuscire a farlo oggi senza un personaggio o una società facoltosa alle spalle non è più cosa.”

Infatti da tempo sta cercando un socio e, ora, pare ci sia anche già stato un incontro con un fondo d’investimento in questo senso, cosa può dirci in merito?

“Che spero e speriamo di trovare una soluzione che all’Empoli garantisca un presente e un futuro, che ci sono discorsi avviati in questo senso. Il punto è dare continuità a quello che è stato fatto in questi anni e io da solo non posso farcela.”

E quindi?

“Quindi ci sono situazioni aperte e vedremo come si evolveranno e si concretizzeranno.”

Ma c’è anche l’ipotesi che lei si faccia da parte?

“Ci sono tante ipotesi, anche quella di accompagnare in qualche modo e per qualche tempo chi dovesse entrare. Si vedrà. L’importante, ripeto, è garantire presente e futuro all’Empoli.”

Ma del futuro immediato ha già un’idea?

“Più di una, in realtà, ma tutto dipende da quello che potrà succedere nelle prossime settimane.”

Cioè dall’eventuale arrivo di un socio

“Da quello che potrà succedere nelle prossime settimane.”

Ok, chiaro. Anche il discorso dello stadio è legato a questo filo?

“Sullo Stadio stiamo andando avanti a prescindere. Anche nell’ultima settimana abbiamo fatto un nuovo punto della situazione.”

Cosa è emerso?

“Secondo l’ultimo crono-programma che è stato preparato dovremo essere in grado di partire dal gennaio 2027”

Torniamo ai ricordi: quante persone ha incrociato in questi 35 anni?

“Impossibile anche solo contarle. Spesso il mio pensiero va a quelli che non ci sono più, ma è davvero difficile metterle in fila tutte.”

Proviamo a giocare con i ricordi?

“Proviamo.”

Il primo dei dirigenti con cui ha lavorato che le viene in mente

“Marcello Carli. Nell’Empoli ha fatto di tutto e ci lega un rapporto personale speciale.”

L’allenatore?

“Anche in questo caso devo mettere in risalto i rapporti personali. E in questo caso quelli speciali sono almeno tre.”

Ok, ce ne dica tre.

“Luciano Spalletti, Maurizio Sarri e Silvio Baldini. Ho avuto la fortuna di trovare altri allenatori molto bravi e anche autentici maestri di calcio come Giampaolo o Andreazzoli, ma il legame con i tre che vi ho detto va anche al di là del pallone. Con loro parlo spesso, con loro parlo di tutto.”

E il giocatore?

“Qui davvero servirebbe un’enciclopedia più che un libro. Ho avuto campioni come Di Natale, gente che è rimasta al vertice per anni come Birindelli, ma ne scelgo altri due. Vannucchi e Vicario. Il primo, Ighli, è un giocatore che a Empoli ha fatto vedere cose incredibili e vivere momenti superbi. Qualità sopraffine. Poteva giocare 10 anni nel Milan e nella Juve, ma stava bene qui e noi ce lo siamo potuti godere. L’altro, Guglielmo, è un portiere eccezionale ma lo scelgo perché è una persona speciale.”

E i prossimi 35 anni dell’Empoli come se le immagina?

“Come e meglio di questi, con o senza Fabrizio Corsi.”