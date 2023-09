La ripresa del campionato si avvicina, la partita dell’Olimpico con la Roma si avvicina. Una gara in cui all’Empoli, nonostante gli zero punti in classifica, non possiamo ancora addossare l’obbligo di vincere o far punti. La missione principale della squadra di Zanetti è quella di far vedere dei miglioramenti, dei passi avanti rispetto alle ultime uscite. Mal si giustificherebbero, per la seconda volta consecutiva, i numeri emersi dal confronto con la Juventus. Deve essere questa un’occasione di crescita, nella parte tattica e nella parte mentale, situazioni necessarie per poi poter iniziare a correre. Da dire, basandoci sulle sedute di lavoro svolte in queste settimana, che la squadra da una forte sensazione di maggior volontà, con una sempre maggiore freschezza acquistata nella parte atletica.

Che squadra potremmo vedere domenica sera? Indubbiamente saranno da capire le condizioni dei calciatori rientrati dalle nazionali, anche se la condizione fisica sembra essere buona per tutti. L’assetto tattico resterà quel 4-3-3 sdoganato nell’ultimo incontro, con però la possibilità di alcune novità. Partiamo con il dire che, salvo nuove situazioni di questi ultimi giorni, l’unico indisponibile resta il portiere Caprile. In porta andrà Berisha, si è capito che sarà lui a difendere i pali azzurri in attesa del rientro dell’ex Bari. La difesa a quattro vede già diversi ballottaggi. Rispetto alla Juventus si potrebbe rivedere Cacace, che in settimana ha lavorato molto bene ed è parso più tonico di Pezzella. Dall’altra parte invece Bereszynski potrebbe essere ancora titolare, rientrato anche prima rispetto ad Ebuehi. In mezzo l’unico sicuro del posto è Luperto, ballottaggio vivo tra Ismajli e Walukiewicz, con il polacco che potrebbe avere ancora qualche credito in più.

In mezzo al campo si potrebbero fare delle scelte proprio in relazione anche alle assenze per le nazionali. In mezzo Marin (che sulla carta parte ancora titolare) potrebbe lasciare spazio a Grassi che si è allenato molto bene in questo periodo. Stesso discorso potrebbe valere per Fazzini, con in questo caso Kovalenko a potersi giocare le sue carte. A sinistra se la giocano Bastoni e Maleh; guardando attentamente le ultime sedute verrebbe da dire che l’ex Lecce è molto più reattivo dell’ex Spezia, si potrebbe quindi avere continuità. I dubbi si azzerano invece nel reparto offensivo, dove la sensazione è quella di rivedere gli stessi tre di settimana scorsa. Attenzione però a Cancellieri; anche qui ragioniamo in base a quanto visto negli ultimi allenamenti, con l’ex Lazio ad essere stato uno dei più propositivi, con invece un Cambiaghi che non sembra aver acceso ancora tutti i suoi motori.