Mancini sta facendo progressi verso il recupero, mentre Pellegrini sarà costretto a saltare la partita contro l’Empoli. I giocatori giallorossi si sono allenati ieri pomeriggio a Trigoria, in vista della sfida imminente contro la squadra toscana. Al Fulvio Bernardini sono tornati tutti i calciatori che erano stati impegnati con le rispettive nazionali, tra cui N’Dicka, Paredes e Cristante. Inoltre, ci sono stati allenamenti di gruppo anche per Sanches, Aouar, Zalewski e Dybala.

Dybala è pronto a partire come titolare contro l’Empoli, affiancato da Lukaku. Nel frattempo, sembra che Mancini si stia riprendendo dai problemi fisici accusati con la Nazionale italiana, il che lascia sperare in un suo possibile recupero. Al contrario, Pellegrini sembra essere alle prese con un fastidio al flessore che dovrebbe impedirgli di scendere in campo nella partita di domenica, per puntare al recupero in Coppa. potrebbe essere questo l’undici di partenza: Rui Patricio; Llorente,Smalling,Ndicka;Kristensen,Bove,Cristante,Aouar,

Zalewski;Dybala,Lukaku. A riferirlo il Tempo.