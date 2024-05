Ad Udine per scrivere una pagina importantissima di questa storia, chissà, magari mettere anche il punto esclamativo nei confronti dell’appuntamento con la storia. Empoli che per essere salvo matematicamente deve vincere e sperare nelle contemporanee non vittorie di Sassuolo e Frosinone. Nella peggiore delle ipotesi non potrà però esserci matematica retrocessione domani. Vediamo le ultime:

In casa azzurra si dovrebbe tornare al 3-4-2-1 con una rosa che di fatto è praticamente al completo. La difesa sarà quella classica, con però ancora Ismajli dall’inizio. Walu sta meglio ma non dovrebbe partire titolare. In mezzo si dovrebbe rivedere Grassi, ballottaggio vivo tra Cacace e Pezzella. Tornerà titolare Nicolò Cambiaghi, al suo fianco sono in tre a giocarsi una maglia, potrebbe non essere da escludere il ritorno di Zurkowski. In tre anche per la magia da attaccante, con Cerri che potrebbe seriamente essere l’indiziato numero uno. Ovviamente potrebbe non essere da escludere un 3-5-2 con magari Cambiaghi seconda punta al fianco o di Cerri o di Caputo; in tale assetto potrebbe trovare spazio Marin a discapito del citato Zurkowski.

Gli indisponibili sono: Ebuehi, Belardinelli.

Mister Nicola riconosce la grande importanza della gara, e ringrazia tutti i tifosi azzurri che parteciperanno alla trasferta.

Sarà 3-4-2-1 anche il modulo che manderà in campo Fabio Cannavaro. L’Udinese recupera Ferreira per la sua difesa ma assenze importanti sono quelle di Lovric, Ebosse e Thauvin. Lucca terminale offensivo con, alle sue spalle, Succes e Samardzic. Attenzione però a Pereyra. Per il resto non dovrebbero esserci dubbi di formazione. Altre assenze nelle fila bianconere sono quelle di Deulofeu e Silvestri.

Il tecnico Cannavaro parla di questa partita come di una semifinale, una gara in cui ogni dettaglio sarà importante.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Payero, Kamara; Succes, Samardzic; Lucca.

3-4-2-1: Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri