EMPOLI 0 LAZIO 0

MARCATORI:

EMPOLI: 13 Vertua, 3 Majdandzic(45′ Dragoner), 6 Bacci, 8 Stoyanov(76′ Ansah), 24 Bacciardi, 29 Tosto, 44 Bonassi, 71 Pauliuc(60′ Fini), 80 Vallarelli(88′ Huqi), 87 Nabian, 96 El Biache

A disposizione: 75 Poggiolini, 2 Gaj, 15 Falcusan, 16 Stassin, 17 Ansah, 21 Monaco, 23 Huqi, 31 Tatti, 36 Forciniti, 77 Fini, 98 Dragoner

ALL. Alessandro Birindelli

LAZIO: 1 Magro, 3 Milani, 8 Di Tommaso(95′ Di Gianni), 10 Napolitano(76′ Sardo), 11 Balde(45′ Barone), 13 Ruggeri, 14 Kone, 15 Dutu(45′ Fernandes), 19 Sulejmani(57′ D’Agostini), 24 Ferrari, 30 Nazzaro

A disposizione: 12 Martinelli, 68 Cipriani, 2 Bordon, 4 Sardo, 5 Bedini, 7 Fernandes, 9 D’Agostini, 18 Tredicine, 25 Barone, 26 Mattya, 38 Di Gianni

ALL. Stefano Sanderra

Arbitro: Burlando Francesco

Assistenti: Di Meo, Russo

Ammonizioni:3′ Dutu (L), 14′ Sulejmani (L), 19 Majdandzic (E), 82′ Bacci (E)

Espulsi:

-Nonostante l’assenza di Corona e di alcuni titolari della Lazio si è vista una partita abbastanza divertente e propositiva ma senza grandi occasioni da goal. Empoli che ha condotto per larghi tratti la partita ma non è mai riuscita a trovare la zampata vincente. Partita che rappresenta in linea generale la stagione dell’Empoli: sprazzi di talento, giocatori di buona prospettiva ma sempre con la mancanza di quel qualcosa in più necessario a fare lo step successivo. Con questo punto l’Empoli chiude la stagione all’11esimo posto a quota 45 punti in classifica e la delusione di dover guardare i playoff da casa, obbiettivo che ad un certo punto della stagione sembrava alla portata. Detto questo vi ringrazio per aver seguito la squadra e l’appuntamento è alla prossima stagione, sempre Forza Azzurro.

LIVE MATCH

PRIMO TEMPO

1′: Inizia la partita a Petroio

3′: Palla in profondità sull’esterno per Nabian che viene steso da dietro da Dutu, ammonito dall’arbitro

4′: Punizione di Bacci che sfiora la traversa

6′: Lancio dalla difesa per Nabian che riesce quasi ad ingannare il difensore ma l’uscita bassa del portiere vanifica l’attacco

8′: Occasione per l’Empoli con Vallarelli che non riesce a deviare in porta il cross teso di Bacciardi

10′: Combina bene la Lazio sulla fascia sinistra e arriva al cross con il numero 3 ma esce Vertua in presa bassa

12′: Mischia in area di rigore dell’Empoli e palla che carambola sui piedi di Balde che con l’interno prova a piazzarla ma trova una deviazione e dunque un calcio d’angolo

15′: Partita molto intensa con tanti capovolgimenti di fronte

19′: Rischia grosso l’Empoli con Majdandzic che perde un pallone sanguinoso ed è costretto a fare fallo per non lasciare l’avversario da solo contro il portiere

24′: Fermata una percussione centrale pericolosa di Nabian con un intervento dubbio su cui l’arbitro non ravvisa un fallo

28′: Situazione di due contro due per l’Empoli che non riesce a capitalizzare l’errore del difensore avversario con Bacciardi che si fa rimontare

30′: Ancora Bacciardi a creare scompiglio in area biancocelesti ma il suo cross non viene raccolto da nessuno

34′: Buona conclusione di Napolitano da fuori area bloccata bene da Vertua

35′: Nabian approfitta dell’errore avversario per scappare in campo aperto ma si allunga troppo il pallone e l’ennesima buona uscita di Magro pone fine all’azione

38′: Brutto fallo di Ruggeri su Bonassi che era scappato alle sue spalle sulla fascia destra ma nessuna sanzione disciplinare

41′: Buona discesa sulla destra da parte di Balde che costringe Bonassi ad un doppio intervento

44′: Gran recupero difensivo di Bacci che si frappone sulla traiettoria del passaggio e fa ripartire i suoi

45′: Concessi due minuti di recupero

47′: Super occasione per la Lazio con il cross dalla destra per Napolitano che di testa prende il palo, sulla ribattuta arriva Balde ma il suo tiro è respinto in angolo dal portiere

47′: Finisce 0-0 il primo tempo

SECONDO TEMPO

45′:NELL’EMPOLI FUORI 3-98, NELLA LAZIO 15-7, 11- 25

48′: Secondo tempo che inizia subito con ritmi alti

50′: Percussione pericolosa sulla destra di Milani che calcia addosso a Vertua

53′: Ripartenza di Nabian fermata in scivolata da un avversario, sulla punizione successiva guadagniamo un calcio d’angolo

57′: Doppia occasione per l’Empoli prima con il bel tiro a giro di Stoyanov e poi con Bacciardi sulla ribattuta che viene tamponato in area ma senza nessun fallo a giudizio dell’arbitro

57′: Cambio Lazio fuori Sulejmani dentro D’Agostini

60′: Cambio dell’Empoli fuori Pauliuc dentro Fini

62′: Bel tiro da fuori di Milani bloccato da Vertua

67′: Buona punizione conquistata da Stoyanov al limite dell’area

68′: Schema su punizione che riesce a metà con la palla sul secondopalo ma il colpo di testa non è altrettanto preciso

69′: Dall’altra parte subito pericolosa la Lazio con D’Agostini che arriva al tiro ravvicinato ma apre troppo con il piatto del piede e non trova la porta

72′: Occasionissima per la Lazio su angolo con Barone che di testa la schiaccia a terra, trova l’opposizione del portiere poi palla che sbatte sulla traversa poi danza sulla linea ma senza entrare

75′: Azione avvolgente dell’Empoli che trova il corridoio per Bacciardi ma il suo destro viene neutralizzato dal portiere

76′: Nella Lazio fuori Napolitano dentro Sardo e nell’Empoli fuori Stoyanov per infortunio e dentro Ansah

79′: Miracolo del portiere della Lazio sulla conclusione ravvicinata di Vallarelli che aveva ricevuto il pallone dopo un rimpallo in area biancocelesti

82′: Costretto al fallo e al giallo Bacci per fermare la ripartenza avversaria

85′: Sul finale di partita sempre averne di più la Lazio che ora spinge con insistenza

87′: Doppia prodezza di Magri, prima sul tiro a giro di Ansah e dopo sulla respinta che arriva a Nabian si immola per respingere il tiro dell’attaccante azzurro

88′: Esce Vallarelli per infortunio ed entra Huqi

90′: Concessi 5 minuti di recupero

91′: Sul cross profondo dalla sinistra non arriva Ansah per l’ottima chiusura del difensore

94′: Buon lavoro di D’Agostini in area e si guadagna un angolo

95′: CAMBIO LAZIO 8-38

95′: Finisce 0-0 la partita a Petroio