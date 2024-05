Belle le scene che si sono viste quest’oggi, nel momento in cui la squadra ha lasciato lo stadio Castellani per partire verso Udine. Poco meno di duecento tifosi azzurri si sono dati appuntamento per salutare il gruppo con canti, bandiere e fumogeni. La squadra, il mister e tutti i dirigenti si sono soffermati ad applaudire i tifosi con gli occhi lucidi di emozione. Un bello scambio empatico tra chi avrà il dovere di dare tutto in campo e chi ha questi colori che scorrono dentro le vene. La giusta carica in vista di una partita che potrebbe dire molto (magari tutto) del destino di stagione, con la speranza di tornare da Udine con la salvezza aritmetica. Domani in Friuli saranno oltre mille i tifosi dell’Empoli che sosterranno la squadra dentro un catino bianconero.