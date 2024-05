U D I N E S E 1 E M P O L I 1

90′ Niang (R); 104′ Samardizic

Ad Udine finisce 1-1 la partitissima contro l’Udinese. Prima Niang su rigore, poi Samrdzic sempre dal dischetto. Difficile fare commenti a calda, abbiamo assistito a qualcosa che sfugge ad ogni logica e, molto probabilmente, alle regole. Una partita che per 90 minuti si è sviluppata tra paure e grandi errori, da ambo le parti. Non si può però non evidenziare che l’errore più clamoroso lo ha commesso la squadra arbitrale nell’annullare il gol di Maleh per la gomitata (molto molto dubbia) di Niang. Partita che si stava davvero spegnendo su un triste punteggio a reti bianche fin quando Cambiaghi non viene messo giù in area al novantesimo. Niang, ancora una volta, dal dischetto è infallibile. Sembra fatta, la festa impazza, ed invece a recupero nettamente scaduto Fazzini commette una gravissima ingenuità commettendo fallo da rigore. Al minuto 104, ripetiamo 104, Samardizic la mette sotto la traversa e pareggia. Un pari che per quanto visto nel corso del partita, parlando di gioco, non è un furto, ma gli episodi sono totalmente controversi e l’Empoli ha di che potersi lamentare, vista la posta in palio e la non poca difficoltà che ci sarà nella prossima. Nel caos finale, quando Guida stava decidendo per il rigore, espulso il Ds Accardi. Difficile andare oltre nel commento con l’adrenalina che è ancora tanta. L’Empoli è terzultimo a novanta minuti dalla fine, ma il destino può essere – per quanto difficile – ancora nelle nostre mani: vincendo con la Roma saremo salvi visto lo scontro diretto tra Frosinone (+2 da noi) ed Udinese (+1) da noi. Uno scenario molto simile a quello che si verificò a San Siro con Andreazzoli….

UDINESE (3-4-2-1) : Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue (54′ Ebosele), Walace (86′ Zarraga), Payero, Kamara (86′ Ferreira); Samardzic, Success (6′ Brenner; 54 Davis)); Lucca.

A Disp: Mosca, Padelli, Abankwah, Tikvic, Kabasele, Giannetti, Zemura, Palma, Pereyra, Pejicic.

Allenatore: Fabio Cannavaro

EMPOLI (3-5-2) : Caprile; Bereszynski (58′ Walukiewicz), Ismajli, Luperto; Gyasi, Bastoni (58′ Fazzini), Grassi (80′ Marin), Maleh, Pezzella; Cerri (29′ Niang) Cancellieri (80′ Cambiaghi).

A Disp: Perisan, Seghetti, Goghichidze, Cacace, Kovalenko, Zurkowski, Shpendi, Caputo, Destro.

Allenatore: Davide Nicola

ARBITRO: Sig. Guida di Torre Annunziata (NA). Assistenti: Carbone/Giallatini. VAR: Irrati/Chiffi.

Ammoniti: 3′ Grassi (E), 34′ Perez (U), Bastoni (E), 64′ Ismajli (E), 74′ Gyasi (E), 95′ Marin (E), 102′ Fazzini (E)

LIVE MATCH

106′ – Finisce una clamorosissima partita sul punteggio di 1-1. Due rigore a segnare il match, quello dei padroni di casa addirittura 14 minuti dopo il novantesimo. Sulla coscienza di Fazzini la possibile retrocessione dell’Empoli. Pesa tanto anche un errore arbitrale nel primo tempo che nega un gol buono a Maleh

104′ – Samardizic segna il rigore e pareggia.

102′ – Rigore per l’Udinese e giallo per Fazzini.

101′ – Guida va al monitor.

100′ – Guida sta parlando con Davide Nicola non capiamo per spiegare cosa. Accardi espulso nel frattempo.

99′ – Si aspetta il VAR potrebbe esserci un rigore per l’Udinese.

97′ – Angolo per l’Udinese, palla pericolosa dentro l’area nostra, Fazzine commette una trattenuta e proteste bianconere.

95′ – Marin stende Ebosele ed è giallo con punizione al limite per l’Udinese. Samardizic colpisce la barriera.

90′ – GGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL Niang non fallisce dagli undici metri !!!!!!

88′ – RIGORE RIGORE RIGORE RIGORE RIGORE RIGORE RIGORE RIGORE RIGORE fallo di Samardzic su Cambiaghi.

87′ – Tiraccio di Niang dal limite che però frutta un angolo.

83′ – Maleh scodella in area su punizione, la difesa dell’Udinese pulisce la propria area senza difficoltà.

82′ – Tiro cross di Ebosele, ci arriva prima Lupero e poi la blocca Caprile.

80′ – Ultimi cambi per Nicola: dentro Cambiaghi e Marin, fuori Cancellieri e Grassi.

76′ – Ottima chiusura di Walu su Davis. Angolo per i bianconeri. La mette fuori da Pezzella la palla piovuta dalla bandierina.

75′ – Wallace cerca la testa di Lucca, libera Ismajli

74′ – Ammonito Gyasi per una trattenuta.

72′ – Punizione Udinese ai 30metri in posizione centrale. Calcia Samardzic in curva.

67′ – Niang cerca Cancellieri che viene anticipato da Christiansen in corner. Calcia Fazzini, la toglie Davis.

64′ – Giallo per Ismajli che commette fallo su Samardzic.

63′ – Cancellieri prova a puntare Bijol all’ingresso dell’area, ma il giocatore di casa vince il duello.

60′ – Kamara salta tre dei nostri, poi va al tiro dal limite dove sbaglia totalmente la misura.

58′ – Doppio cambio azzurro: Fazzini per Bastoni e Walu per Bere

57′ – Udinese vicinissima al gol. Lucca crossa da destra, testa di Davis che schiaccia e palla di un niente fuori. Qui è andata bene!

55′ – Brivido con Grassi che rischia un autogol su cross di Davis, ma la palla era uscita.

53′ – Ammonito Bastoni che stende Payero.

51′ – Maleh apre benissimo per Pezzella che poi, in area avversaria, sbaglia la scelta e cosi Ehizibue recupera.

50′ – Tiro cross di Gyasi da destra che si spegne sul fondo.

46′- Il via alla ripresa viene dato dagli azzurri, pronti a vivere la seconda parte di questo fondamentale scontro salvezza. Non ci sono stati cambi nell’intervallo.

2° Tempo

50′- Si va all’intervallo sul risultato di 0-0 tra Udinese ed Empoli, proteste vibranti degli azzurri nei confronti del direttore di gara per la rete annullata a Maleh. Un episodio che potrebbe far discutere, per il resto gara prevalentemente bloccata dove la squadra Di Nicola ha fatto qualcosa in più.

49′- Cancellieri si trascina il pallone in fallo laterale. Intanto a Monza è finito il primo tempo con il vantaggio del Frosinone. Proprio al secondo di recupero brianzoli vicinissimi al pareggio con Colpani che ha colpito un palo.

48′- Gli azzurri stazionano con maggiore continuità nella metà campo bianconera. Ripartenza bianconera con grande chiusura in scivolata di Grassi su Lucca.

47′- Rimessa laterale dal proprio fronte destro per l’Udinese.

45′- Assegnati cinque minuti di recupero.

43′- Punizione per l’Empoli affidata a Bastoni, la palla attraversa l’area finendo la sua corsa sul fondo.

42′- Pezzella salta Kamara sulla linea di fondo ma il suo cross è impreciso facilmente controllato da Okoye sul suo palo.

41′- Punizione per l’Udinese che può ripartire dal basso. Grassi in verticale per Cancellieri che arpiona la sfera, fermato in angolo da Christensen

39′- Episodio sinceramente poco chiaro quello che ha portato all’annullamento del gol azzurro.

38′- Viene annullato il gol agli azzurri, punito l’intervento di Niang sul difensore danese dell’Udinese.

37′- Guida viene chiamato al monitor per vedere l’entità della sbracciata di Niang su Christensen

36′- In corso il Var per valutare l’eventuale fallo su Christiensen.

35′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOL la sblocca Maleh con sinistro violento da fuori area che non lascia scampo ad Okoye.

34′- Si pareggia anche il conto degli ammoniti: primo cartellino giallo nelle file dell’Udinese, ne fa le spese Perez per fallo su Cancellieri

33′- Lungo lancio di Bijol respinto da Luperto, si combatte in oggi fazzoletto di campo con poca qualità ma grande determinazione.

32′- Superata la mezz’ora anche a Monza con il Frosinone ancora in vantaggio sui brianzoli per 1-0.

31′- Secondo angolo in favore degli azzurri affidato al destro di Bastoni allontanato dalla difesa di casa.

29′- Eccolo il primo cambio obbligato anche per Davide Nicola: Niang per Cerri.

28′- Attenzione! problemi anche per Cerri anche lui destinato a chiudere la partita anticipatamente come accaduto a Success. Pronto a prendere il posto dell’ex Como Niang.

27′- Brenner servito al vertice sinistro dell’area fermato da Bereszynski.

25′- Dalla bandierina Samardzic respinge Gyasi oltre la linea di fondo, sarà ancora corner per l’udinese. sugli sviluppi del nuovo angolo proprio Samardzic si trascina la palla sul fondo.

24′- Gyasi perde una palla sanguinosa in uscita per sua fortuna Payero non trova spazio. Sul proseguo dell’azione il destro di Walace alzato in angolo da Caprile.

23′- Si incarica della punizione Bastoni con palla direttamente sul fondo.

22′- Cerri mette il corpo davanti obbligando al fallo Kristensen.

21′- Si fa sentire l’importanza della partita nella testa e nelle gambe dei giocatori delle due squadre. Ritmi bassi e molti errori da ambo le parti finora.

19′- Cancellieri servito in verticale fermato stavolta in fallo laterale da Bijol.

18′- Maleh di prima per Cerri che lascia proseguire Cancellieri fermato dalla difesa friulana.

16′- Pezzella in verticale per Cancellieri chiuso in fallo laterale da Perez.

14′- Lungo possesso di palla della squadra di Cannavaro con gli azzurri raccolti negli ultimi venti metri.

12′- Arrivano brutte notizie da Monza, si è portato in vantaggio il Frosinone con Cheddira al 9′. Nella partita giocata alle 12.30 successo per 2-0 sul Cagliari al Mapei Stadium sul Sassuolo.

11′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina il destro di Wallace non inquadra la porta di Caprile.

10′- Pareggia il conto dei corner intanto l’Udinese.

9′- Rimessa laterale in favore degli azzurri nella metà campo dell’Udinese.

7′- Primo angolo della gara lo andrà a calciare l’Empoli. Palla scodellata in area da sinistra ma attraversa l’area bianconera.

6′- Cannavaro costretto al primo cambio: dentro Brenner al posto dell’attaccante nigeriano.

5′- Problemi nelle file dell’Udinese, Success costretto ad alzare bandiera bianca per un guaio muscolare

4′- l’ex Cagliari e Parma era diffidato quindi non ci sarà contro la Roma nell’ultima giornata.

3′- Grassi ferma fallosamente Success cartellino giallo per il centrocampista azzurro.

2′- Percussione di Cerri a cercare Cancellieri, il suo suggerimento viene intercettato dalla difesa bianconero.

2′- Gyasi ingaggia un duello rusticano con Success all’altezza dell’out sinistro friulano.

1′- Guida da il via all’atteso scontro diretto, il primo pallone viene giocato dall’Udinese in classica tenuta bianconera. Empoli in completo azzurro.

0′ – Alla fine Nicola decide di optare ancora per il 3-5-2 con un inedito tandem d’attacco composto da Cerri e Cancellieri. In mezzo va Grassi a fare il regista con il resto dell’assetto che non cambia rispetto all’ultima gara.

1° Tempo