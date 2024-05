Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti con un pareggio dallo stadio di Udine:

CAPRILE: 6 Praticamente senza lavoro per quasi tutto il match. Non può niente sul rigore del pareggio.

BERESZYNSKI: 6 Prestazione relativamente scolastica. Pochi errori e poche proposizioni in avanti. Fa il suo compito e nulla più.

WALUKIEWICZ: 6,5 Buona la prestazione del polacco che entra a gara in corsa. Tiene a bada uno scatenato Davis.

ISMAJLI: 6,5 Libera bene la sua area quando il pallone giunge nella sua zona e tiene molto bene la linea della difesa.

LUPERTO: 6,5 Ancora una prestazione di grande sicurezza. Il capitano tiene sempre bene e non vai mai in sofferenza su Lucca

GYASI: 5,5 Un po’ la sua partita; non malaccio in fase difensiva ma troppi errori quando ha il pallone.

BASTONI: 5,5 Non quello visto nell’ultima gara. Sbaglia tantissimi cross e non è mai preciso sui calci piazzati.

FAZZINI: 4,5 Entra discretamente in gara ma l’ingenuità che commette nel finale potrebbe costare molto, molto cara. Lui lo sa ed esce in lacrime.

GRASSI: 6 L’ammonizione al 4° minuto di gioco ne condiziona in parte la gara. Non esce del tutto dalla partita e si rende protagonista di qualche cross interessante e fa un ottimo ripiegamento a chiudere su Samardzic.

MARIN: 6 Poco spazio per lui ma nelle poche occasioni in cui viene chiamato, c’è.

MALEH: 6 Poteva essere una giornata di gloria se il VAR non gli avesse tolto (per noi ingiustamente) quel gran gol. Buona la partita, grande dinamismo e pulito in copertura.

PEZZELLA: 5,5 Qualche filtrante interessante sulla sinistra e qualche giocata sbagliata dove si trascina il pallone fuori dal campo. Si insiste su di lui ma non convince mai a pieno.

CANCELLIERI: 6 Qualche strappo e qualche taglio degni di nota. Nel secondo tempo cala alla distanza.

CAMBIAGHI: 6,5 Entra con il mordente giusto e fa vedere il cambio di passo. Un fallo su di lui regala il rigore che illude.

CERRI: 6 Tornato titolare dopo tre giornate fuori per infortunio muscolare, è costretto di nuovo dopo nemmeno mezz’ora ad alzara bandiera bianca, sempre per il solito problema. Davvero sfortunato.

NIANG: 6 La sua è una partita insufficiente ma il destino gli regala l’unica cosa che sa fare davvero bene.

MISTER NICOLA: 6,5 La squadra ha interpretato bene la gara, cercando di chiudere gli spazi, di far giocare poco l’avversario e di ripartire in contropiede. La squadra ha dimostrato, ancora, di saper soffrire ma oggi anche di saper colpire. Poi ci sono gli episodi, che lasciano davvero tante controversie in testa e che ci porteranno alla prossima – e speriamo magari non al prossimo anno – con tanti dubbi. Se la squadra a novanta minuti dalla fine è ancora viva, tanto lo si deve a lui.