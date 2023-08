Riprenderà domani la preparazione degli azzurri in vista della prossima sfida di campionato, quella che si giocherà domenica sera al Castellani CG Arena contro la Juventus. Non certo la migliore delle partite per provare a risollevarsi dopo la partenza oggettivamente non positiva da parte dei nostri. Gara che si rende ancora più complessa anche perché, la legge dei grandi numeri che spesso fa la ragione, ci dice che non sarà assolutamente facile ripetere l’impresa dello scorso anno. Con i rientri di Fazzini e Walukiewicz, in infermeria rimane di fatto il solo Maldini. Ovviamente anche Caprile. La settimana sarà importante anche per amalgamare ancor meglio gli ultimi arrivati, a partire anche dallo stesso Nicolò Cambiaghi che (anche se si fatica a considerare un nuovo) ha vissuto un’estate particolare non avendo quasi mai preso parte attiva alle amichevoli dell’Atalanta. Nonostante il coefficiente di difficoltà sia molto elevato, è chiaro che dalla gara contro la Juventus ci attendiamo una prestazione importante, ed almeno da quel punto di vista bisogna che l’Empoli rifaccia quel passo avanti che purtroppo non è arrivato dalla gara di Monza. Speravamo onestamente di vedere qualcosina in più rispetto a quanto visto contro il Verona. Da ieri siamo rimasti molto insoddisfatti, e poco onestamente conta se in quel secondo tempo siamo riusciti a alzare un po’ il ritmo creando anche qualche pericolo in più. Era davvero difficile far peggio di quanto fatto nel primo tempo, una delle frazioni di gioco peggiori sotto la gestione Zanetti. Ed il tecnico, sempre molto oggettivo ed onesto nelle sue parole, non fa assolutamente niente per non far traspirare la delusione e l’arrabbiatura. Poche volte ci siamo trovati ad interagire con il tecnico azzurro vedendolo nella condizione in cui era ieri. Anche nell’ormai famosa gara contro il Sassuolo dello scorso anno, Zanetti aveva sempre fatto intravedere un sorriso che potesse celare tranquillità, al netto degli eventi. Ieri invece ci siamo trovati di fronte una persona molto molto delusa, che forse avrebbe voluto anche dire qualcosa in più. Anche perchè, se sbagli quell’aspetto che ti ha sempre contraddistinto, che palesemente è stato quello che ti ha fatto salvare, beh, c’è sicuramente da essere particolarmente delusi. Parliamo ovviamente della fase difensiva, che ieri è stata fatta davvero male in quasi tutte le sue componenti. I difensori, fatta forse eccezione per Ismajli, non hanno difeso per niente bene, e dagli uomini più in avanti non è quasi mai arrivato quel supporto che doveva. Se poi ci mettiamo dentro una catena di sinistra da mani nei capelli, il gioco è fatto. In tutto questo c’è però da fare anche i complimenti al Monza; spesso ci concentriamo solo su di noi, a volte dimenticando che c”è un avversario. La squadra di Palladino, almeno ad oggi, è più forte ed in una condizione fisica davvero migliore. La condizione fisica, altra cosa che palesa problemi. Tornando sempre a Zanetti, che le cose le vede e la sa meglio di noi, ci viene detto che la squadra oggi è al suo 50%. Vero che il campionato è lungo ed arrivare in fondo in una condizione ottimale può far la differenza. Ma sapevamo che il calendario ci avrebbe messo di fronte ad un momento molto difficile, con due gare iniziali che potevano essere sfruttate proprio come ammortizzante a questo. Vedere la squadra che alla seconda giornata è nettamente meno brillante dell’avversario, non può far piacere. Si continua poi a sbagliare diversi appoggi, ed anche quando vicini alla porta si arriva, la precisione è tutt’altro che buona. Dalla gara di ieri c’è poco da salvare, se non l’ingresso di due giocatore sui quali molto puntiamo e che quel qualcosina in più, ieri, lo hanno dato. Shpendi e Cambiaghi. Con anche la speranza di vedere crescere Cancellieri, anche se ieri non ha fatto quel passo avanti che sarebbe stato logico vedere. C’è da trovare la quadra. Da dire, e questo rappresenta quasi un’anomalia rispetto al passato, che si fatica anche a parlare di squadra nuova. In campo, al fischio di inizio, soltanto due volti diversi rispetto alla formazione dello scorso anno: Cancellieri e Gyasi. Se poi ci mettiamo che Cambiaghi si prenderà una maglia da titolare, ecco che siamo davvero vicini alla stessa formazione dello scorso anno. Certo, ci sono due assenze che pesano; Vicario e Parisi sono giocatori difficilmente sostituibili, e lo sapevamo. Adesso la palla è in mano a tecnico, staff e squadra. Deve crescere la condizione, per forza di cose, e ci deve essere un aiuto importante da chi è arrivato ad Empoli nel corso dell’estate. Con magari la dirigenza attenta nel capire se ci fosse bisogno di qualcos’altro, andando dritta sull’obiettivo fino al gong finale del mercato. Siamo soltanto alla seconda di campionato. Non scordiamocelo mai. Giusti e giustificati i malumori rispetto a ieri. Come detto il più arrabbiato e deluso è lo stesso Zanetti. C’è però tutto il tempo del mondo per arrivare dove vogliamo, ricordando ancora che l’Empoli ha un solo dovere: mettersi tre squadre dietro alla trentottesima giornata. Non c’è da fare il record dei punti, non c’è da fare gli incantatori di serpenti. Viviamo gara per gara, senza farci prendere troppo dalla smania del rischio (che c’è) di arrivare davvero con poco fieno in cascina alla gara topica con la Salernitana. Se poi dovesse esser riscontrato che in questo momento il modulo non riesce a far venire fuori quei valori, cosi come nel finale della scorsa stagione, saranno sicuramente presi tutti gli accorgimenti del caso. E’ sempre bene ricordare che chi lavora lo fa nell’interesse dell’Empoli, e davvero non siamo di fronte a persone talmente integraliste da mettere davanti determinati principi a deficit dei risultati. Lo ribadiamo ancora, giuste le critiche per la non positiva prova di Monza, ma tempo al tempo. La sconfitta di ieri è meritata, non c’è nemmeno da stare a far ulteriori ricami da questo punto di vista.

Azzurri in campo con il 4-2-3-1: esordio in questo campionato per Perisan, mister Zanetti sceglie Haas al fianco di Marin in mezzo al campo con Caputo supportato da Baldanzi. Monza con il 3-4-2-1: Colpani e Caprari lavorano alle spalle di Mota Carvalho.

Al 10’ diagonale di Cancellieri con il destro che si perde a lato non di molto. Replica del Monza al 17’ con un colpo di testa di Mota che non inquadra lo specchio della porta. La squadra di Palladino va vicina al vantaggio quando Gagliardini raccoglie un appoggio sbagliato di Ebuehi e dai trenta metri fa partire un destro violento che centra la traversa. Pericolo scampato. Il Monza fa la gara cercando di palleggiare e di aprirsi il campo in ampiezza. Gli azzurri devono assorbire l’iniziativa della squadra di Palladino: prima Ismajli salva su Mota, poco dopo è invece Luperto ad essere decisivo nel ribattere una conclusione a botta sicura ancora di Dani Mota. Preme il Monza, che intensifica la propria pressione: ci prova Caprari da buona posizione, di nuovo Ismajli a sporcare il tiro in corner. Gli azzurri si fanno rivedere con un destro di Cancellieri su azione d’angolo, palla sopra la traversa. Il Monza però la sblocca al 45’ con Colpani che servito da Birindelli si accentra e lascia partire un sinistro violento che batte Perisan. Si chiude così la prima frazione. Si riparte con mister Zanetti che manda dentro Fazzini per Cancellieri.. Parte forte l’Empoli che va vicino al pari in due circostanze. Prima Caputo, conclusione ribattuta da pochi passi, e poi con Marin che calcia dalla distanza trovando la respinta di De Gregorio che devia sulla traversa. Ma quando il Monza torna nuovamente in avanti fa male: cross da sinistra di Ciurria per Colpani che di testa fa 2-0. Dentro Cambiaghi e Pezzella per Gyasi e Cacace. Devono reagire gli azzurri: Ebuehi e Caputo calciano alto dal limite dell’area. Il Monza ci prova con Maric senza esito, mister Zanetti inserisce Piccoli e Shpendi per l’assalto finale. Di Gregorio salva su Haas chiuso anche al momento della ribattuta. Quando ha spazio il Monza riesce a sfruttare la sua qualità: Vignato manda furori da pochi passi la palla del 3-0 mentre dall’altra parte Piccoli, davanti a Di Gregorio, apre troppo la conclusione. Concessi sei minuti di recupero. Di Gregorio neutralizza anche il sinistro di Cambiaghi in piena area di rigore. Finisce 2-0 per il Monza.

Guardando ai singoli, e dicendo subito che non ci sono da fare grosse celebrazioni per nessuno, è a Marin che ci sentiamo di dare la palma come migliore di giornata. Il romeno è uno dei pochi a salvarsi, se non altro perché riesce a dare un certo ritmo al centrocampo e sfiora il gol con un gran tiro da fuori. Anche in fase di non possesso è tra quelli che sbaglia di meno. Secondo gradino del podio per Ismajli. In una gara dove difesa e fase difensiva non brillano, lui non commette errori particolari, anzi. L’albanese si fa trovare sempre pronto e quando chiamato in causa da il suo apporto in maniera positiva. Sul terzo gradino, ex aequo, vogliamo mettere tre ragazzi che sono subentrati nel secondo tempo: Fazzini, Shpendi, Cambiaghi. Nessuno di loro ha stravolto la partita, nessuno di loro ha fatto magie, ma tutti e tre sono riusciti a dare quella verve che la squadra proprio pareva non avere. Cambi che hanno aumentato anche le occasioni da rete e la percentuale di pericolosità. Dietro la lavagna finisce ancora una volta Gyasi, e per lui quella di Monza potrebbe essere stata l’ultima da titolare. L’ex Spezia è poco concreto e soprattutto incisivo, dovrebbe raddoppiare la marcatura su Colpani in occasione del vantaggio, ma si fa saltare. Il paragone con Bandinelli non regge viste le diverse caratteristiche, ma Pippo avrebbe fatto meglio anche da fuori ruolo. Nota di demerito anche per Cancellieri che ieri era atteso ad un piccolo upgrade. Perde tutti i duelli, arriva sempre secondo sul pallone e quando può calciare in porta lo fa in una maniera incredibilmente sprecisa. Anche per lui tempo al tempo, ma ieri molto male. Mister Zanetti non esce bene dalla gara brianzola. Diciamo subito che non ci troviamo d’accordo con chi oggi lo vorrebbe già processato e condannato. Lo scorso anno è stato il vero valore aggiunto della squadra. C’è da trovare la quadra, c’è da capire il perchè si sia indietro di condizione, e c’è da far inserire meglio certi elementi. Poi è chiaro che, e questo non vuol essere critica nè per Caprile nè per Perisan, e nemmeno alibi, anche lui sapeva di avere un marziano in porta e già li qualcosa perdi e perderei in tutto il corso della stagione. Stando sempre sulla partita di ieri, e mandando in campo la formazione più logica che si potesse (il cambio Haas-Grassi non sposta niente e spiega bene il perchè di questo), è bravo nel capire quando mettere mano ai cambi ed ai correttivi. Non ci si attacca alla fortuna, lo diciamo subito, ma con un pizzico in più di questa oggi forse saremo a parlare di una situazione diversa anche in termini numerici. Innegabile che ieri, il secondo gol del Monza (che ha vinto senza rubare niente, lo diciamo ancora) arriva nel momento migliore dei nostri, con due conclusioni importanti che avrebbero potuto trovare il pari. Calma e gesso, da parte di tutti. Momento difficile ma niente che non si sia mai vissuto e superato.