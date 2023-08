Un gol per tempo e sempre di Colpani. Questa l’estrema sintesi della gara che ieri ha visto l’Empoli perdere per 2-0 a Monza. Una gara non positiva da parte dei nostri, che soprattutto nel primo tempo vengono sormontati dagli avversari. Decisamente meglio la ripresa dove viene sfiorato anche il gol del pari, poi però è ancora il Monza a passare. Vediamo le immagini salienti della partita: