Nel pomeriggio di domani gli azzurri torneranno a lavoro per proseguire il lavoro sotto gli ordini di Davide Nicola. Come noto, non ci saranno gare di campionato nel prossimo fine settimana, sarà quindi una settimana nella quale si potranno fare nuove prove ed assimilare ancor meglio i concetti del tecnico arrivato nove gare fa. All’orizzonte, lo ricordiamo, la sfida più difficile possibile; a San Siro contro l’Inter. Arriva adesso un momento della stagione in cui gli azzurri, passato lo scoglio nerazzurro, saranno chiamati a far punti, da qui l’importanza strategica di questo momento. Alla ripresa mancheranno i sette calciatori impegnati, appunto, con le nazionali.

Saranno da capire le condizioni di Grassi, Cancellieri, Ismajli ed Ebuehi. La sensazione è che per il difensore ex Venezia non ci sarà un recupero velocissimo, la speranza – ed anche in questo il periodo arriva al momento giusto – è di recuperare i primi due. In questo periodo ci sarà da capire se il tecnico farà sviluppare, prioritariamente, il modulo con difesa a quattro od a tre. La settimana servirà, in conclusione, anche per far trovare una migliore condizione sia a Niang che a Caputo.

Capiremo nei prossimi giorni se la società organizzerà qualcosa o meno per il fine settimana.