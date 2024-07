Inizia oggi la stagione 2024/25, inizia oggi l’ultima settimana senza campo. Inizia oggi una settimana che dovrà necessariamente far arrivare dei punti esclamativi per andare a chiudere una situazione che si sta protraendo da troppo tempo. Sono attese infatti nei prossimi giorni le ufficializzazioni di Nicola al Cagliari e di D’Aversa come nuovo tecnico dell’Empoli. Come già raccontato, il primo passaggio dovrà essere fatto fisicamente proprio da Davide Nicola, atteso ad Empoli tra oggi e domani. L’ormai ex allenatore azzurro dovrà firmare la rescissione con l’Empoli e da li poi potrà accordarsi con il Cagliari.

Restano ancora dei punti interrogativi su come la querele verrà risolta, con Luperto che ad adesso non sembra totalmente indirizzato verso la Sardegna. Una volta risolta tutta la faccenda di Nicola, con la speranza che la società porti a casa quanto richiesto – sarebbe stato davvero inutile sennò tutto questo tempo – si potrà contrattualizzare Roberto D’Aversa. Ricordiamo che se questo passaggio dovesse avvenire prima della risoluzione di Nicola, il tecnico piemontese potrebbe essere libero senza conguagli per l’Empoli.

La settimana dovrebbe anche portare al primo nuovo arrivo dal mercato. Il nome di Esposito è quello avanti a tutti, con l’Empoli ad aver già in mano l’accordo con l’Inter. Una settimana che dovrà servire anche per iniziare a programmare il lavoro della prima parte di stagione, perché come detto, dalla settimana prossima tornerà il pallone e la nuova squadra inizierà la preparazione verso il nuovo campionato. Sarà un vero e proprio cantiere aperto quello azzurro, niente di nuovo dalle nostre parti, come sempre il tempo poi metterà tutti i tasselli al posto giusto. Ma intanto si entra in una settimana importante.