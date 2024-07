Con l’inizio di luglio termina ufficialmente la stagione 2023-24 e prende il via quella del 2024-25. Come ogni anno, insieme alla stagione inizia anche il calciomercato estivo, che terminerà tra circa due mesi. Ma quali sono le date di inizio e fine del calciomercato dell’estate 2024?

La finestra di mercato estiva del 2024 promette di essere un periodo intenso. La maggior parte dei campionati europei, tra cui la Serie A, apre le trattative il 1° luglio, con la chiusura prevista, leggermente anticipata rispetto al solito, per venerdì 30 agosto. Negli anni passati, solitamente, la scadenza del 31 agosto veniva prorogata a settembre, ma in questa occasioni le maggiori leghe hanno optato per chiudere la finestra di venerdì.