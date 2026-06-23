Nella storia di questa testata non avevamo mai fatto un articolo dedicato a questo argomento, ma forse quest’anno è giusto soffermarsi anche su questo aspetto, che evidentemente sta preoccupando non poco una parte della tifoseria. Lo dimostrano le tante domande che ci vengono rivolte nei commenti qui sul sito, sui social, ma anche attraverso messaggi privati, con un interrogativo ben preciso: l’iscrizione dell’Empoli al prossimo campionato di Serie B è stata effettuata regolarmente? È tutto a posto?

La risposta è sì. L’Empoli si è regolarmente iscritto al campionato di Serie B, adempiendo a tutti gli oneri richiesti in questi casi, e non ci sono assolutamente problematiche da questo specifico punto di vista. È chiaro che, se ci fossero mai stati problemi legati all’iscrizione, saremmo stati di fronte ad una notizia di tutt’altro peso, una notizia con la N maiuscola, che avrebbe inevitabilmente generato un interesse mediatico molto importante e, soprattutto, non certo positivo. Proprio per questo, essendo invece questa la normalità nella storia del club azzurro, non sembrava necessario dover fare una puntualizzazione del genere.

Eppure, visto l’incerteza di tanti sull’argomento, crediamo sia giusto farla con chiarezza: da questo punto di vista non c’è alcun allarme. L’Empoli ha provveduto regolarmente all’iscrizione al prossimo campionato cadetto e, almeno sotto questo profilo, non esistono criticità.