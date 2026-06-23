Nella storia di questa testata non avevamo mai fatto un articolo dedicato a questo argomento, ma forse quest’anno è giusto soffermarsi anche su questo aspetto, che evidentemente sta preoccupando non poco una parte della tifoseria. Lo dimostrano le tante domande che ci vengono rivolte nei commenti qui sul sito, sui social, ma anche attraverso messaggi privati, con un interrogativo ben preciso: l’iscrizione dell’Empoli al prossimo campionato di Serie B è stata effettuata regolarmente? È tutto a posto?
La risposta è sì. L’Empoli si è regolarmente iscritto al campionato di Serie B, adempiendo a tutti gli oneri richiesti in questi casi, e non ci sono assolutamente problematiche da questo specifico punto di vista. È chiaro che, se ci fossero mai stati problemi legati all’iscrizione, saremmo stati di fronte ad una notizia di tutt’altro peso, una notizia con la N maiuscola, che avrebbe inevitabilmente generato un interesse mediatico molto importante e, soprattutto, non certo positivo. Proprio per questo, essendo invece questa la normalità nella storia del club azzurro, non sembrava necessario dover fare una puntualizzazione del genere.
Eppure, visto l’incerteza di tanti sull’argomento, crediamo sia giusto farla con chiarezza: da questo punto di vista non c’è alcun allarme. L’Empoli ha provveduto regolarmente all’iscrizione al prossimo campionato cadetto e, almeno sotto questo profilo, non esistono criticità.
Giusta la precisazione…. tanto per fugare il dubbio peggiore…. certo che di dubbi e interrogativi ve ne sono a grappoli… speriamo che arrivino presto altre precisazione tranquillizzanti e si inizi a parlare di calcio, piuttosto che di altro…. ma i dubbi sul futuro restano e non poco….
Ovviamente basta parlare male o spalare m.erda sulle persone per sentirci bene e levarsi un peso di dosso.
Si sapeva già che si era iscritto al prossimo campionato, bastava informarsi, però si fa prima cinguettare senza senso…
Rivolto ai leoni da tastiera..
Sempre forza Empoli
concordo , purtroppo l empolesicchio astioso e polemico si menifesta cosi , informazioni dubbiose su tutto …cosi da godere di cio’
Condivido Graziano,ma i soliti gufi livorosi di professione,devono sputare veleno con illazioni,congetture senza una logica reale,discorsi da bar tradotti sui social.
La prossima che aspetto è la firma di B.oston
Che di questi tempi è già una notizia.
Si e io quella da Los Angeles…ma Ve lo volete mettere in testa che questi non vogliono vendere e non venderanno MAI e che ormai si sono annemicati con tutti…
dice che la notte scorsa e’ arrivata una telefonata a monteboro
https://www.facebook.com/watch/?v=1664799453680059
Intanto il campionato di Serie B lo facciamo.
Se non ci sono soldi, né soci, male che vada si piglia il blocco della Primavera e si mette in prima squadra.
Almeno si fanno le ossa.
comunque faccio una riflessione…
siamo scesi dalla A con paracadute e vendendo tutto e tutti e dopo anni di vendite di calciatori a parecchi milioni…e ora si leggono questi articoli sull’iscrizione al campionato che dovrebbe essere una normalità ma se tanti lo hanno chiesto vuol dire che tanto normalità non dev’essere….
o la buca da ripianare era ed è talmente grossa o qualcuno sta usando l’empoli calcio come un bancomat personale..
non dico di raccontare ai tantissimi abbonati ogni piccolezza ma magari spiegare meglio le cose anche per allontanare tanti cattivi pensieri dalla testa degli abbonati stessi.
ultima iscrizione al calcio che conta..ci aspettano patimenti umiliazioni nozze con I fichi secchi..rotti a iosa prestiti da ultimo pane..ma a molti va bene così.. e così sia…
…e verranno 7 anni di carestia…(Cit.)
e le cavallette…
secondo me non era nemmeno tanto scontato