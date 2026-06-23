Quella che nella giornata di ieri era emersa come una voce forte, insistente ed assolutamente sorprendente, sta prendendo sempre più corpo con il passare delle ore. Stefano Stefanelli è davvero vicino alla Juve Stabia e da Castellammare di Stabia stanno arrivando conferme sempre più nette su un possibile approdo del direttore sportivo azzurro in gialloblù. Una situazione che, va detto con sincerità, continua ad avere i contorni del fulmine a ciel sereno, perché la notizia di ieri ci aveva colto in contropiede: la posizione di Stefanelli sembrava infatti una di quelle solide, forse in questo momento persino una delle poche certezze all’interno di un Empoli alle prese con settimane complesse, tra questioni societarie ancora da definire e una parte sportiva che invece avrebbe bisogno di risposte immediate. Ed è proprio questo il punto. Se ieri la sensazione era quella di una possibilità da monitorare, oggi i riscontri che arrivano portano a pensare che Stefanelli possa essere davvero ad un passo dalla firma con la Juve Stabia. Non siamo ancora al momento dell’ufficialità, ma la notizia emersa nelle ultime ore trova adesso sponda e conferme sempre più consistenti, tanto da far pensare che la fumata bianca possa arrivare in tempi molto brevi. Forse non già nella giornata di oggi, ma al massimo in quella di domani, quando il quadro potrebbe essere definito in maniera definitiva.

Se così dovesse essere, come già detto per l’Empoli si aprirebbe inevitabilmente un ulteriore fronte da risolvere con la massima urgenza. Perché l’eventuale uscita di Stefanelli aggiungerebbe un altro punto interrogativo a quelli che già accompagnano questa fase del club e costringerebbe la società a dover individuare subito anche un nuovo direttore sportivo. Un passaggio che, a quel punto, diventerebbe persino prioritario rispetto alla scelta del nuovo allenatore, considerando che al momento l’Empoli è ancora senza tecnico per la stagione 2026-27 e che molte delle decisioni sportive passano inevitabilmente proprio dalla figura del ds. I tempi, insomma, devono essere strettissimi. Al netto di tutte le vicende societarie, tra l’ingresso di un nuovo socio o addirittura di un nuovo proprietario, la parte sportiva non può più permettersi di restare sospesa. Se già sulla questione allenatore, a nostro avviso, si sta tergiversando in maniera importante, l’eventuale addio di Stefanelli imporrebbe una reazione ancora più rapida. Prima bisognerà capire se davvero arriverà la fumata bianca per il suo passaggio alla Juve Stabia, ma se lo scenario dovesse essere confermato l’Empoli non potrebbe concedersi altro tempo: servirebbe colmare immediatamente una casella fondamentale per poi andare a definire tutte le altre, a partire da quella della guida tecnica. Le prossime ore, in questo senso, saranno decisive. Perché quella che ieri sembrava una notizia sorprendente, oggi assomiglia sempre di più ad una situazione concreta, reale e molto vicina alla sua definizione finale. Ancora niente di ufficiale, sia chiaro, ma la strada sembra essere tracciata.