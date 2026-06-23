Quella che nella giornata di ieri era emersa come una voce forte, insistente ed assolutamente sorprendente, sta prendendo sempre più corpo con il passare delle ore. Stefano Stefanelli è davvero vicino alla Juve Stabia e da Castellammare di Stabia stanno arrivando conferme sempre più nette su un possibile approdo del direttore sportivo azzurro in gialloblù. Una situazione che, va detto con sincerità, continua ad avere i contorni del fulmine a ciel sereno, perché la notizia di ieri ci aveva colto in contropiede: la posizione di Stefanelli sembrava infatti una di quelle solide, forse in questo momento persino una delle poche certezze all’interno di un Empoli alle prese con settimane complesse, tra questioni societarie ancora da definire e una parte sportiva che invece avrebbe bisogno di risposte immediate. Ed è proprio questo il punto. Se ieri la sensazione era quella di una possibilità da monitorare, oggi i riscontri che arrivano portano a pensare che Stefanelli possa essere davvero ad un passo dalla firma con la Juve Stabia. Non siamo ancora al momento dell’ufficialità, ma la notizia emersa nelle ultime ore trova adesso sponda e conferme sempre più consistenti, tanto da far pensare che la fumata bianca possa arrivare in tempi molto brevi. Forse non già nella giornata di oggi, ma al massimo in quella di domani, quando il quadro potrebbe essere definito in maniera definitiva.
Se così dovesse essere, come già detto per l’Empoli si aprirebbe inevitabilmente un ulteriore fronte da risolvere con la massima urgenza. Perché l’eventuale uscita di Stefanelli aggiungerebbe un altro punto interrogativo a quelli che già accompagnano questa fase del club e costringerebbe la società a dover individuare subito anche un nuovo direttore sportivo. Un passaggio che, a quel punto, diventerebbe persino prioritario rispetto alla scelta del nuovo allenatore, considerando che al momento l’Empoli è ancora senza tecnico per la stagione 2026-27 e che molte delle decisioni sportive passano inevitabilmente proprio dalla figura del ds. I tempi, insomma, devono essere strettissimi. Al netto di tutte le vicende societarie, tra l’ingresso di un nuovo socio o addirittura di un nuovo proprietario, la parte sportiva non può più permettersi di restare sospesa. Se già sulla questione allenatore, a nostro avviso, si sta tergiversando in maniera importante, l’eventuale addio di Stefanelli imporrebbe una reazione ancora più rapida. Prima bisognerà capire se davvero arriverà la fumata bianca per il suo passaggio alla Juve Stabia, ma se lo scenario dovesse essere confermato l’Empoli non potrebbe concedersi altro tempo: servirebbe colmare immediatamente una casella fondamentale per poi andare a definire tutte le altre, a partire da quella della guida tecnica. Le prossime ore, in questo senso, saranno decisive. Perché quella che ieri sembrava una notizia sorprendente, oggi assomiglia sempre di più ad una situazione concreta, reale e molto vicina alla sua definizione finale. Ancora niente di ufficiale, sia chiaro, ma la strada sembra essere tracciata.
Rebecca DS ….. olè
ma chi se ne frega ma vada via subito questo gobbo nacci ds
quello che preoccupa è il silenzio assordante di Corsi.
capisco che può dire ben poco ma questo silenzio su tutta la linea crea ancora più incertezza e dubbi
Ma come può dire ben poco? Dovrebbe dire che non vende perché non gli conviene o per altri motivi. Basta con questa novella dello stento che è solo una presa di c..o!
Il punto non è se va via o meno (comunque complicato al momento), il punto è perché e quali sono le motivazioni…..
Infatti…e per andare dove poi? Sai andasse alla Samp, al Padova toh,ma a Stabbia e specialmente coi problemi che hanno adesso è veramente assurdo e se fosse per una questione economica non avrei davvero parole!
scusate lo so che è anziano ma se s0i sentisse Pino se ci desse una mano in questo periodo di transizione??
pino Vitale ed Andreazzoli e si volaaaa
E’ assurdo siamo quasi a luglio e siamo senza proprieta’ , Direttore Sportivo e allenatore come ci siamo ridotti !!!!!!!!!!!!
c’è da capire xche il bene amato gli conceda la recissione del contratto senza fare obiezioni.
questo andrebbe approfondito xche alla fine potrebbe rilevarsi un fatto positivo
La Juve Stabia da pochi giorni ha una nuova proprietà, il gruppo Guerri, non sono con l’acqua alla gola… Avranno proposto a Stefanelli un progetto ben più interessante, oltre a un bel pacco di soldini in più
ovviamente tutto al contrario di quello che diceva con enorme fermezza Enrico sulla juve Stabia.
Hanno preso la Juve Stabia a 8 milioni no 70 ….
Dai Massy se fosse stato come a Brescia come a Palermo era un’altra cosa …
8 milioni era un affare ma sotto c’è stata una cosa molto losca ….
Metti che a ora l’ Empoli vale quanto la Juve Stabia , e solo il settore giovani che può dare un valore maggiore , ma non può giustificare 70 milioni , oltre tutto monteboro ci puoi aggiungere 4 / 5 milioni no di più ma sono stato alto …
appunto. Te ci davi x certo che era tutto morto e fermi gli spareggi. Invece possono succedere queste cose.
Si ma ancora stai attento il giro di denaro te l’ho detto e losco molto , per me rimane il concetto di mafia …=Stato…
Si sarà rotto di questo silenzio societario e la mancanza di un progetto a breve termine concreto? Avrà avuto tutti i dubbi e le “paure” che abbiamo noi?
Solo che per lui è lavoro e va a cercare dove lavorare serenamente…. per noi è cuore!!!
Ma venite via 70 MILIONI per cosa? 3 giocatori di proprietà, un centro sportivo declassato all’under 16 e senza stadio…..brutto pollo ingordo, alla fine il gozzo ti si schianta vedrai!!!
Il problema è per noi tifosi comunque perché lui alla fine casca sempre ritto
Gianluca Berti Ds del Prato non sarebbe male..
parlano su altro sito di Fracchiolla della Reggiana
Buono…retrocesso e mandato via dalla Reggiana!
lo so ma se quell altro se ne va a stagione avviata, incertezza sul futuro, ti devi accontentare di chi è a casa
Fracchiolla a chi ??..
Ma qualcuno si era accorto che Stefanelli fosse il D. S. dell’Empoli Calcio? Con poco si fa poco, quello è vero, ma mi pare che a gennaio la squadra non è che abbia ricevuta così tanta grazia da pensare che i nuovi arrivati avrebbero fatto svoltare la stagione. Che vada.. speriamo per lui che poi non se ne penta, perchè ad Empoli ti fanno lavorare anche se le cose si aggiustano solo all’ultimo secondo della 38esima giornata. Sui campi caldi del Sud, se le cose non girano bene, non sei te che te ne vai, ma son gli altri che ti mandano via. Stanotte dormo lo stesso.. buon viaggio e mai più rivederci!
Giornalisticamente fanno bene a usare il condizionale ma Stefanelli e’ gia il passato.