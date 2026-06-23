E M P O L I 5 G E N O A 2

29′ Cozzolino (G); 33′ Covelli (E, AG); 47′ Orlandi (E); 54′ Perillo (E); 75′ Perillo (E, R); 79′ Perillo (E); 87′ Olivieri (E)

La nostra Under 17 supera 5-2 il Genoa in rimonta e vola in finale scudetto. I ragazzi di Lorenzo Tonelli sono stati davvero straordinari, riuscendo a ribaltare una situazione che, al termine del primo tempo, li vedeva sotto di due reti. Va detto che lo svantaggio maturato nella prima frazione era assolutamente immeritato, perché gli azzurrini avevano giocato decisamente meglio dei giovani grifoni. Un paio di errori, però, sono costati carissimi, spalancando al Genoa due contropiedi finalizzati con grande cinismo dalla squadra allenata da Mimmo Criscito. L’Empoli, però, è rientrato in campo nella ripresa con una garra da grande squadra, trovando subito il gol che ha riaperto la partita e, da lì in avanti, schiacciando letteralmente il Genoa nella propria metà campo. Gli azzurrini hanno bombardato i rossoblù, trovando altre quattro reti e confezionando così una manita che vale una finale meritatissima. Indubbiamente Perillo è l’uomo del giorno, confermando tutta la sua classe e dando ulteriore forza agli ottimi discorsi che da tempo si fanno intorno a lui. Ma va detto anche che i cambi operati da Tonelli all’intervallo si sono rivelati assolutamente propedeutici alla rimonta. Su tutti, senza far torto a nessuno, quello di Landi, che ha saputo dare una marcia in più ad una fase offensiva che nel primo tempo era apparsa un po’ più stantia. Adesso è finale. L’Empoli giocherà giovedì sera allo stadio Manuzzi di Cesena contro la vincente dell’altra semifinale, in programma questa sera, tra Inter e Juventus. Una prova di forza davvero importante per questi ragazzi, che adesso possono sognare in grande e continuare a inseguire quel qualcosa che, per scaramanzia, ancora non vogliamo nominare.

EMPOLI : Vettore, Lupoli ( 83′ Bogg)i, De Vita (83′ Battaglini(, Bruno (62′ Olivieri), Covelli, Silvestri (46′ Conflitto), Ciampelli (76′ Isidori), Biondini, Perillo (83′ Page), Orlandi (83′ Murolo), Pucci (46′ Landi).

A Disp: Piccini.

Allenatore: Lorenzo Tonelli.

GENOA : Costoli, Damonte, Mandirola (85′ Scaccianoce), Tanti, Niat, Saladino (8′ Pagano) Longobardi (85′ Nuredini), Brizzolari (50′ Di Stasi), Cozzolino (50′ Acrocetti), Scaglione (58′ Consoli), Fazio.

A Disp: Romeo, Tourè.

Allenatore: Domenico Criscito.

ARBITRO: Sig. Vincenzi di Bologna. Assistenti: Lorenzoni/Mastroianni

AMMONITI: 67′ Ciampelli (E)

LIVE MATCH

97′ – Finisce a Sant’Arcangelo di Romagna, l’abbiamo vinta noi 5-2 e siamo in finale scudetto!!!!!

93′ – Landi parte come un treno a sinistra, palla messa in mezzo con Isidori che spreca il sesto gol calciando fuori.

90′ – Saranno7 i minuti di recupero

87′ – GGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL manita di Oliveri!!!! Scappa Page a sinistra, il tiro respinto dal portiere, Oliveri è li davanti e ribatte in gol!

83′ – Empoli che non è domo e prova ancora ad attaccare.

79′ – GGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL ancora Perillo! Prima Landi che trova il portiere, poi Covelli calcia sulla traversa, arriva Perillo come un rapace ed insacca.

75′ – GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL Perillo non sbaglia e la rimonta è completa!!!!!

74′ – RIGORE PER L’EMPOLI! Fallo del portiere genoano su Perillo. Netto!

71′ – Arriva il cooling break.

70′ – Calcia Oliveri, ribatte la barriera, ancora Oliveri che trova una deviazione in angolo.

68′ – Punizione ghiotta per i nostri, palla a pochi metri dall’area di rigore.

67′ – Ammonito il nostro Ciampelli per fallo sul portiere ligure.

64′ – Arriva un calcio d’angolo per gli azzurri. Palla a cercare Covelli, ma la difesa genoana fa buona guardia.

61′ – Gioco fermo perché c’è un nostro giocatore, Lupoli, a terra, dolorante.

56′ – Orlandi tira a botta sicura da dentro l’area ma c’è muro di un difensore in maglia bianca.

54′ – GGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL la pareggia Perillo !!!! Landi entra in area, il tiro è parato ma Perillo è li ed insacca!!!! Siamo meritatamente pari.

53′ – Genoa pericoloso con Acrocetti che dal disco del rigore calcia fuori.

51′ – Di Stasi prova un tiro al limite della nostra area con palla che non impensierisce il nostro portiere.

47′ – GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL Orlandi!!! De Vita rasoterra de sinistra e piattone vincente di Orlandi. Siamo più che vivi!!!

46′ – Ciampelli ci prova subito ma il tiro non inquadra lo specchio.

2° Tempo

50′ – Finisce il primo tempo con gli azzurri sotto di due gol. Peccato perchè per quanto visto in campo, al minimo dovremmo essere in parità. Pagati cari due errori.

49′ – Tiro cross di Pucci da destra, palla che finisce dall’altra parte del campo.

46′ – Brivido! Gran parata del nostro Vettori su Fazio che calcia da pochi metri.

45′ – Botta di Bruno dal limite: palla di non molto alla destra del portiere.

44′ – Ciampelli entra in area con un gran dribbling, mette a sedere un difensore e sferra il tiro che viene bloccato a terra dal portiere. Era però tutto fermo per una posizione di fuorigioco.

40′ – Tiro cross di Pucci da destra, Ciampelli sul secondo palo è anticipato da Mandirola.

39′ – Tiro sbilenco di Ciampelli dal limite con palla nettamente fuori.

37′ – Azzurri vicino al gol. Azione insistita, cross poi di Pucci sul primo palo su quale va Perillo ma c’è la chiusura in angolo del portiere genoano.

33′ – Raddoppio del Genoa con autogol di Covelli. Longobardi va via a Silvestri, la mette in mezzo ed arriva il tocco sbagliato di Covelli che anziché liberare insacca.

31′ – Ancora una palla persa a centrocampo, stavolta il contropiede genoano è contenuto da Orlandi.

29′ – Genoa in vantaggio. Clamorosa palla persa a centrocampo, parte Brizzolari che poi serve Cozzolino che davanti al portiere non sbaglia.

26′ – Ci si ferma per il cooling break.

25′ – Arriva con Cozzolino il primo corner per il Genoa.

23′ – Punizione azzurra ai 20metri in posizione centrale. Calcia Biondini, deviazione della barriera in angolo. Il terzo per noi.

22′ – Biondini dal limite: palla nettamente fuori.

21′ – Arriva un altro corner per l’Empoli. Calcia Orlandi sul primo palo, palla leggibile per la difesa ligure.

18′ – Tiro cross di Scaglione da sinistra, il nostro portiere blocca con sicurezza.

16′ – Azzurri in gol con Orlandi ma si alza la bandierina ed è tutto fermo. Gran cross da sinistra di De Vita per Orlandi che purtroppo parte prima e la posizione è irregolare.

14′ – Posso palla prettamente azzurro. Non ci sono al momento molti varchi ma la squadra di Tonelli ha pazienza.

8′ – Calciato l’angolo con un niente di fatto. Il gioco è stato fermo un paio di minuti per l’infortunio a Saladino del Genoa.

6′ – Orlandi guadagna il primo angolo del match che è di colore azzurro.

5′ – Lupoli prova il tiro dal limite con palla che esce non di molto alla sinistra del portiere.

2′ – Covelli prova a sfondare nell’area genoana ma la marcatura è triplicata e l’azione termina.

1° Tempo