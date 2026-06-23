Con Stefano Stefanelli sempre più vicino alla Juve Stabia, l’Empoli non può fare altro che iniziare a guardarsi attorno anche per quella che potrebbe diventare una casella da riempire in tempi strettissimi. Il direttore sportivo azzurro è infatti ancora formalmente sotto contratto con il club fino al 30 giugno 2027, ma la sensazione è che la situazione stia andando rapidamente verso una separazione. E se così dovesse essere, la società dovrà farsi trovare pronta per individuare il profilo al quale affidare una parte delicatissima della ripartenza sportiva. In queste ore sono sostanzialmente due i nomi che stanno emergendo con maggiore insistenza. Il primo è quello di Domenico Fracchiolla, il secondo porta invece a Davide Vaira. Due profili diversi per percorso, ma accomunati dal fatto di rappresentare dirigenti già abituati a lavorare dentro realtà professionistiche importanti e a muoversi tra programmazione, costruzione della rosa e valorizzazione del materiale tecnico.
Fracchiolla, classe 1984, è reduce dall’esperienza alla Reggiana, dove ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo nell’ultima stagione. Il suo percorso dirigenziale è iniziato dopo i primi passi nell’area scouting e nel settore giovanile, con esperienze maturate tra Bari, Udinese e anche all’estero con l’Hermannstadt. Successivamente ha iniziato a ritagliarsi uno spazio sempre più definito come direttore sportivo, lavorando alla Virtus Francavilla, al Lecco, al Giugliano e infine proprio alla Reggiana. Il suo è un profilo che negli anni si è costruito soprattutto tra Serie C e Serie B, con una reputazione legata alla conoscenza del mercato e alla capacità di lavorare su prospettiva, con attenzione ai giovani e alla sostenibilità delle operazioni. L’altro nome che in queste ore viene accostato all’Empoli è quello di Davide Vaira, dirigente che ha chiuso da poco la propria esperienza al Pisa. Anche Vaira, classe 1984, arriva da un percorso importante e da piazze di livello. Dopo un passato da calciatore, ha intrapreso la carriera dirigenziale lavorando prima a Rapallo, poi alla Robur Siena, quindi al Modena e infine al Pisa, dove era arrivato nell’estate del 2024. In nerazzurro ha vissuto da protagonista il ritorno in Serie A del club dopo oltre trent’anni, prima della separazione arrivata lo scorso aprile. Rispetto a Fracchiolla, quello di Vaira è forse un profilo che negli ultimi anni ha avuto una visibilità maggiore, anche per i risultati ottenuti in piazze come Modena e Pisa, e per un percorso che lo ha visto misurarsi in contesti con aspettative importanti.
Ad oggi, però, è bene dirlo con chiarezza, siamo ancora in una fase interlocutoria. Le notizie stanno arrivando in maniera frammentata, la situazione cambia di ora in ora e diventa complicato sbilanciarsi oltre un certo limite. Prima di tutto c’è da capire come e quando si definirà l’eventuale uscita di Stefanelli, passaggio inevitabile per poi entrare davvero nel merito della successione. Solo a quel punto si potrà comprendere se uno tra Fracchiolla e Vaira sia realmente il nome giusto, se entrambi siano effettivamente sul tavolo o se invece possano emergere altre soluzioni. L’Empoli, intanto, osserva e riflette, con la consapevolezza che i tempi della parte sportiva non consentono ulteriori attese. Noi restiamo in stand-by, con le antenne dritte, cercando di mettere insieme i tasselli di una vicenda che è ancora tutta in divenire e che, come si è visto anche nelle ultime ore, può cambiare volto molto rapidamente.
un ci resta che anda’ su i ponte di Marcignana
Sta bono dante! Si vince i campionato!
c’è anche Fabio Artico come DS?
Senti questo…. Va su il ponte Marcignana perché va via Stefanelli, mah sarà il caldo!
Uno ha portato la reggiana in serie c dopo un permanenza in serie b di tre anni, l’altro ha formato a Pisa una squadra completamente inadeguata per la serie a finendo ultimo in classifica con soli 18 punti. Che dire se il buongiorno si vede dal mattino….
Prendiamo allora, Cobolli alternativa Prade’, c’è anche Pecini libero.
Il p.r.e.s.i.d.e.n.t.e sa benissimo cosa fare: di sicuro molto meglio di noi.
Questi sono nomi normali, vi ricordo che abbiamo avuto anche un certo Gemmi, detto anche Pulcinella, oppure Stefanelli che ci ha portato il bomber Fila…..
A me Vaira piace…a Pisa hanno peccato di presunzione sopratutto in fase difensiva…a Modena ha lavorato bene
i nomi li porta via il vento e le biciclette i livornesi ..siamo a fine giugno ..la società non esiste..da tifoso azzurro da ben 56 anni e’ inutile fare finta di niente..una, situazione così mai vista…vivremo di ricordi almeno quelli non ce li toglierà nessuno.
Hai perfettamente ragione…nessuno di noi e’ fesso…la programmazione porta i risultati gli anni di serie b dove prendevi Mancuso o Caputo o Frattesi o Bajrami o Di Lorenzo e via e via…non ci sono piu’…
Sicuramente manca la voglia…io batto su questo aspetto…un po’ come quando inizi qualsiasi attivita’ che sia un ristorante o qualsiasi altra cosa come dici il bo ss un conto e’ essere all’inizio un conto dopo 35 anni di attivita’….
Per questo io auspicavo la vendita ma intorno a noi nei paperoni di casa nostra non c’è un malato di calcio e questo e’ il danno piu’ grave…
Per quanto riguarda il ds gli ultimi mercati sono stati fatti dai procuratori e dalle amicizie…
Ditemi voi come un ds che capisce di calcio spende 800 mila euro per curto o prende moruzzi come terzino sx…
Quindi si continuera’ cosi’ mi dispiace
Ma servirebbe un imprenditore che a voglia di fare
Serie C