Andando al di là delle sensazioni legate alla bravura, alle capacità e alla professionalità di Stefano Stefanelli, aspetti che inevitabilmente non hanno potuto emergere fino in fondo nel corso dei pochi mesi trascorsi in azzurro, essendo arrivato soltanto all’inizio di gennaio e trovandosi a gestire un mercato di riparazione che, in qualche modo, era già stato incanalato, è arrivato quel punto di fine rapporto che nessuno, fino a pochissimi giorni fa, anzi potremmo dire fino a poche ore fa, si sarebbe aspettato. C’è poco altro da aggiungere rispetto a quello che abbiamo già scritto in maniera copiosa, se non andare a siglare la fine del rapporto tra l’Empoli Football Club e il direttore sportivo Stefano Stefanelli. Le sirene arrivate da Castellammare di Stabia hanno avuto il loro impatto e il confronto andato in scena tra il presidente e l’ormai ex direttore sportivo non ha prodotto quelle conseguenze utili per poter portare avanti un rapporto che, chiaramente, deve basarsi prima di tutto sulla fiducia. E così, con una stretta di mano, le parti, dopo nemmeno sei mesi effettivi di lavoro, si separano.

Da un punto di vista umano non possiamo dire che la cosa non dispiaccia, perché Stefanelli, in questo poco tempo, sembrava essersi calato davvero bene nella nostra realtà sotto tanti punti di vista. Un po’ quello che invece era mancato al suo predecessore. E quelle lacrime viste a pochi centimetri di distanza a Monza, in occasione della salvezza, avevano davvero certificato il bel rapporto che si era instaurato con l’ambiente. Possiamo aggiungere, mettendoci dentro anche qualcosa di più personale, che ci siamo trovati di fronte a un’ottima persona, che aveva preso molto a cuore questo suo mandato e rispetto alla quale la sensazione, al di là dei contratti, era che potesse davvero aprirsi un ciclo. E invece, come detto, così non sarà, perché Stefanelli andrà a portare il suo operato a diversi chilometri di distanza da Empoli. Per il club azzurro si apre adesso la necessità di andare a ricoprire quella casella. Alcuni nomi li abbiamo già sdoganati nella serata di ieri, ma in questo specifico pezzo ci limitiamo a definire la chiusura del rapporto e a salutare Stefano Stefanelli, che da questo momento non è più il direttore sportivo dell’Empoli.

AGGIORNAMENTO ORE 11:30

Con un comunicato sui propri canali social, l’Empoli ha ufficializzato il divorzio con l’ormai ex diesse Stefano Stefanelli:

Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Direttore Sportivo Stefano Stefanelli per la risoluzione anticipata del contratto. Al Direttore Stefanelli vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la professionalità e il lavoro svolto durante questi mesi, con l’augurio delle migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale e per il futuro personale.