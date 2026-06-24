Andando al di là delle sensazioni legate alla bravura, alle capacità e alla professionalità di Stefano Stefanelli, aspetti che inevitabilmente non hanno potuto emergere fino in fondo nel corso dei pochi mesi trascorsi in azzurro, essendo arrivato soltanto all’inizio di gennaio e trovandosi a gestire un mercato di riparazione che, in qualche modo, era già stato incanalato, è arrivato quel punto di fine rapporto che nessuno, fino a pochissimi giorni fa, anzi potremmo dire fino a poche ore fa, si sarebbe aspettato. C’è poco altro da aggiungere rispetto a quello che abbiamo già scritto in maniera copiosa, se non andare a siglare la fine del rapporto tra l’Empoli Football Club e il direttore sportivo Stefano Stefanelli. Le sirene arrivate da Castellammare di Stabia hanno avuto il loro impatto e il confronto andato in scena tra il presidente e l’ormai ex direttore sportivo non ha prodotto quelle conseguenze utili per poter portare avanti un rapporto che, chiaramente, deve basarsi prima di tutto sulla fiducia. E così, con una stretta di mano, le parti, dopo nemmeno sei mesi effettivi di lavoro, si separano.
Da un punto di vista umano non possiamo dire che la cosa non dispiaccia, perché Stefanelli, in questo poco tempo, sembrava essersi calato davvero bene nella nostra realtà sotto tanti punti di vista. Un po’ quello che invece era mancato al suo predecessore. E quelle lacrime viste a pochi centimetri di distanza a Monza, in occasione della salvezza, avevano davvero certificato il bel rapporto che si era instaurato con l’ambiente. Possiamo aggiungere, mettendoci dentro anche qualcosa di più personale, che ci siamo trovati di fronte a un’ottima persona, che aveva preso molto a cuore questo suo mandato e rispetto alla quale la sensazione, al di là dei contratti, era che potesse davvero aprirsi un ciclo. E invece, come detto, così non sarà, perché Stefanelli andrà a portare il suo operato a diversi chilometri di distanza da Empoli. Per il club azzurro si apre adesso la necessità di andare a ricoprire quella casella. Alcuni nomi li abbiamo già sdoganati nella serata di ieri, ma in questo specifico pezzo ci limitiamo a definire la chiusura del rapporto e a salutare Stefano Stefanelli, che da questo momento non è più il direttore sportivo dell’Empoli.
AGGIORNAMENTO ORE 11:30
Con un comunicato sui propri canali social, l’Empoli ha ufficializzato il divorzio con l’ormai ex diesse Stefano Stefanelli:
Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Direttore Sportivo Stefano Stefanelli per la risoluzione anticipata del contratto. Al Direttore Stefanelli vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la professionalità e il lavoro svolto durante questi mesi, con l’augurio delle migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale e per il futuro personale.
Al.essio una domanda
come mai il pres.idente lo ha lasciato andare tranquillamente anche se era sotto contratto??
questo è il problema!!!
se uno non ci vuole stare come fai a tenerlo x forza? un giocatore che ha mercato ti porta per lo meno i soldi del cartellino. Allenatori e ds no, quindi se vogliono andar via non puoi trattenerli
Oppure aveva capito che la nuova proprietà avrebbe voluto una persona si sua fiducia
Dopo appena 6 mesi… ci rendiamo conto?
ok, va bene la persona…. ma perché è avvenuta la rottura? mi piacerebbe sapere le motivazioni che stanno dietro questa separazione, repentina e inaspettata….. grazie
…basta poco per capirlo..
DS senza poteri , senza soldi e senza programmazione….
stop
Queste sono tue supposizioni…. voglio un comunicato in cui si dica…. ci separiamo perché…..
Certo Riccardo, le supposizioni sono molteplici, d’accordo con te, bastava un giornalista che intervistasse il boss…..
Grande Stefanelli
E’ diventata una telenovela.
Le lacrime di Monza non erano per l’Empoli, ma per la sofferenza dopo diversi mesi duri. Erano molto personali come lacrime.
Comunque avanti un altro, che dire.
Lei e la vicepresidente che piangievano a monza .
Ricordatevi le vere lacrime per l’Empoli li facciamo noi macinando km con vento pioggia, paghiamo abbonamenti tv ecc rimettendoci soldi .
Loro guadagnano mln e non ci rimettono un centesimo e alla prima occasione scappano .
Lacrime finte.
Che delusione ….Luglio alle porte e siamo senza proprieta’ , DS e Allenatore
Rieccolo… li hai difesi fino a ieri, sono anni che certi personaggi fanno danni e li hai difesi comunque. Ti sei svegliato presto…
E’ vero ma adesso inizio a preoccuparmi anche io da tifoso e’ legittimo
Non c erano più baiocchi da tuffare nel latte. Io lo capisco Stefanelli. Credo che per Empoli si apra uno scenario fortemente autarchico fatto di scelte fatte “con quello che passa il convento “ e con le dita incrociate. Molto incrociate.
La vedo così. E non è nemmeno una critica quanto una constatazione.
Mio pensiero personale: E’ inutile girarci intorno. In un ambiente ci stai bene quando c’è una (pur minima) sicurezza per il futuro. In questo momento, purtroppo, nell’Empoli non c’è questa sicurezza. E’ ovvio che il DS abbia guardato altrove, e mi pare altrettanto ovvio che il nostro Pres. lo abbia lasciato andare, non potendogli garantire un certo tipo di sicurezza.
Io vi dico quello che mi aspetto da quest’annata: un’estrema sofferenza. A meno che non succedano miracoli o accelerazioni nelle trattative societarie, la squadra verrà allestita sfruttando il più possibile quello che abbiamo a disposizione, cercando di inserire qualche elemento in prestito da altre squadre. Saranno scelti un allenatore e un Ds di basso profilo, che possano mettersi in vetrina qui da noi, senza avere (per ora) richiami da società più sicure.
Se le trattative avranno uno sbocco, tanto meglio, a quel punto la società potrà cambiare marcia. Altrimenti, speriamo di raggiungere la salvezza.
Purtroppo, tutte le cose, brutte o belle che siano, hanno un inizio e una fine. Abbiamo avuto la fortuna di poterci godere 30 anni ininterrotti tra Serie A e Serie B, adesso dobbiamo poter prendere in considerazione, che ci possano attendere davvero anni di vacche magre.
Non ci resta che aspettare e…sperare.
Non abbiamo un direttore sportivo, non abbiamo un allenatore, abbiamo pochi giocatori in rosa, la proprietà forse cambia ma non si sa ne come ne quando. Siamo allo sbando totale!!!
Circolava la voce che oggi ci sia il cosiddetto passaggio
Hanno ambizioni anche a Cittadella dove si son fatti pure le curve e noi??? Mi dispiace dirlo ma l’Empoli è finito da tempo, è inutile illudersi…tanto non venderanno mai e ci porteranno nel baratro ma tutti a dirsi contenti perché s’è vista la serie A!
E se invece fosse fuori per scelta dell’eventuale nuova proprietà?
ora diventa difficile programmare una squadra
neanche 3 settimane e c’è il raduno.
È sì, potrebbe essere di non gradimento per la nuova entrata, ma i nuovi nomi fatti mi sembrano profili più bassi di Stefanelli.
Speriamo bene.
inutile parlare…. sono solo supposizioni. Bisognerebbe capire perché se ne sia andato dopo solo sei mesi …
speriamo nel miracolo…le premesse sono pessime….
Personalmente non mi strappo i capelli per un ds che nel mercato di gennaio ha portato Fila e Candela.
Poi bisognerebbe sapere, perché è andato via oppure, perché è stato messo alla porta. Questo però sarebbe un compito dei giornalisti, tutte le supposizioni possono essere buone e non è detto che sia un male il suo allontanamento.
Il fatto che un direttore sotto contratto con l’Empoli ritenga una chiamata della Juve Stabia un’occasione di miglioramento irrinunciabile è un segnale chiaro che abbiamo davanti un futuro molto molto complicato.
Si tratta sempre di soldi.
Stefanelli avrà chiesto aumento o prolungamento e il pres.. ha detto no.
Si vede che la Juve Stabia gli avrà proposto un contratto più lungo.
macchè soldi ahaha sveglia duccio.
Beh se sai di più scrivilo. Sul giornale è così. Ma so che probabilmente per te la lettura e il ragionamento è una cosa complicata.
Se era per i soldi rimaneva alla Juventus a fare le fotocopie o andava a Bergamo con giuntoli.
Meglio evitare di scriverle certe cose.
Capisco la fedeltà al padrone di monteboro ma qui vai a toccare il ridicolo.
parole , parole , parole…parole… ) se l’Empoli cambia totalmente proprietà ammesso che non sia una persona legata alla città di Empoli tempo 5/10 anno …se faremo la serie D sarò grassa…2) discorsi da BAR continuate a fare …il primo che la Famiglia Corsi sia stata un danno per l’Empoli….ma voi ve lo ponete mai l’interrogativo?…se io fossi un imprenditore li butterei i soldi nell’Empoli che al max può ambire ad una salvezza in A?…con un bacino di utenza di 5000 abbonati?..in mezzo a piazze come Firenze , Pisa , Livorno ( comprato da un bandone) ..ecce.ecc?… via sùùù!!! se si ragiona da tifosi OK ci può anche stare…se si ragiona con un pò di cervello ..si pensa alla fine che hanno fatto tante altre piazze …come Chievo per esempio molto simile ad Empoli…e ci si accontenta di quel che siamo stati , siamo e saremo… 4 anni di A con certi monte ingaggi hanno creato problemi economici non indifferenti ora una piccola società con fatturato da squadra di alta /media C ne paga le conseguenze ….PUNTO!
a Frosinone hanno investito….e non credo abbiano ambizioni superiori ad una salvezza risicata in serie a
Ma a Frosinone c’è al comando una degna persona: il presidente STIRPE .
non vo fermate agli ultimi 5 anni. Poi come noi il Frosinone l anno scorso da retrocessa ha rischiato la C. Poi quest anno hanno fatti bene. Ma anche loro sono simili a noi. E infatti anche loro hanno bisogno degli americani x andare avanti
perché il Corsi non è degno???
allora di cosa brontoli?
vuoi la squadra in serie A, giusto??
E fino a ieri dove eravamo??
Gli errori li fanno tutti, anche te, e lui sbaglia con il suo.
credo che abbia piacere rimetterci….
Stirpe persona degna, e il Corsi no😂😂😂
guarda quanti campionati da quando c’è Stirpe e guarda quelli dell’Empoli…
Poi fai una proporzione,se ti riesce, e ritorna qui a dircelo
Tutte le supposizioni sono possibili ma, sforzandomi di pensare positivo, potrebbe succedere che in settimana arriverà la fumata bianca con la nuova composizione societaria e da li il nuovo ds… Incrociamo le dita, anche dei piedi…
Ds Fabrizio e allenatore il nonno
Al di là che sembra che il contratto con la Juve stabia sia fino al 2028 e non fino al 2027 come da noi, ma un DS relativamente giovane come lui non va via per qualche spicciolo in più ma va via evidentemente perchè le prospettive sono di non lavorare bene. Un dirigente ha una carriera potenzialmente di 20/30 anni, non è un giocatore che ha una prospettiva di 10/15 anni
Io capisco che nei momenti di difficoltà si possano fare questi discorsi. Allora se le prospettive erano di non poter lavorare si sarebbe dovuto semplicemente dimettere, non cercare la risoluzione contrattuale. Si dimetteva e poi cercava altra squadra che gli potesse dare le prospettive lavorative migliore. La situazione dell’Empoli è simile a quella di 6 mesi fa.
Secondo me, come scritto anche oggi sul giornale, lui ha chiesto un aumento e prolungamento del contratto e gli hanno detto di no. Da lì si sono incrinati i rapporti di fiducia. Fine del discorso. Ripeto secondo me. Poi fate le dietrologie che volete, magari ci azzeccate questa volta. Ma le tante persone esperte e che sanno sempre tutto, non avevano previsto manco questo allontanemento. Ve le elenco:
1) La vendita della società entro il 30 giugno
2) L’Empoli non si iscrive al campionato
3) Fallimento dell’Empoli
4) De Giorgio allenatore praticamente certo
5) L’annuncio del nuovo socio a metà campionato
6) Retrocessione certa
7) Shpendi bidone e non adatto alla B
8) Ora la nuova voce che tutti gli allenatori del settore giovanile vanno via.
etc…
A empoli non ci sono giornali.
Ci sono gli uffici stampa di monteboro.
Sembra da voci che vadano via anche gli allenatori del settore giovanile….mah
Avete un po’ rotto le scatole con queste voci
sport preferito ad Empoli ….chi ne sa’ sempre di piu’ perche’ lo dicono a lui….
Ragazzi era per dire che secondo me anche lì c’è casino nonostante i grandi risultati..Gli allenatori nemmeno li chiamano.Al di là dei risultati alle volte meglio alle volte meno bene mi sembra che comunque siano allenatori che valorizzano il prodotto già buono.Per me sarebbe un peccato perderli.Tutto qui
Diciamo che potevi fare a meno di commentare… eh?
non ha convinto nessuno ha portato poco, è stato moscio come tutta la squadra.
buona fortuna….
Partiamo col presupposto che il settore giovanile va bene anzi benissimo , però alla fine non porta valore , se no non avevi questi debiti , come pensa un Fondo di creare un profitto a Empoli ? poteva stare che il commerciale dasse garanzia ma a Empoli una cattedrale nel deserto porterà forse a fare pari , 4.000 presenze con vari abbonamenti regalati, dai giù fermiamoli , come pensano di recuperare 60 milioni e mettere soldi per la squadra ?… o trovi uno come a Como che spende tanto per quelli sono spiccioli ? se no gli americani sono approfittatori prendono solo se c’è sgravi fiscali se no prendono e spariscono .
Il Beatoamato non può vendere a 70 milioni se ci riesce ben per lui …
pensaci te,fenomeno….
O budello pensaci i che ?
se c’è qualcosa dillo invece di fare il ganzo !
Ma poi ora si fa il confronto con il Frosinone bada , loro 12 anni fa decisero di puntare sullo STADIO noi no !
Costo iniziale era 8 /11 milioni per non mettere 2 spicci per l’atletica so fece andare tutto a monte, io e anni che dico che so doveva anticipare tutti ora , con i fondi sei rimasto indietro e lo Stadio da noi non darà mai quel profitto per farci stare a pari!
ora avresti già ammortizzato lo Stadio ero un passo avanti , ma tanto io ero quello contro ma i fenomeni che triplicano i numeri dove sono ora fuori , avrò la terza media ma vi mangio la pappa in testa a tutti ! fenomeni da 60 milioni
sei troppo fenomeno….
O budello problemi?
vuoi un confronto faccia a faccia?
E dico altro poteva essere fattibile e giusto buttare giù la tribuna …
ma se avevi fatto lo Stadio ora eri a pensare alla tribuna e farla gratis , dove 11 anni fa dicevo , facciamo il giusto , poi arriva competizioni Europei , Mondiali, potevi con calma fare la tribuna gratis … e intanto sei stato 11 anni ancora in quel cesso !
Chi ha sbagliato? tutti …
e mi piace rimarcare questa cosa…